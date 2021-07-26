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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 26 » 11:03:04

«Плати или выходи!» В Житомире водитель силой вытолкал из маршрутки ветерана войны

Сегодня, 11:03:04 1099 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Плати или выходи!» В Житомире водитель силой вытолкал из маршрутки ветерана войны

 В Житомире водитель пригородной маршрутки №177 не захотел бесплатно везти ветерана войны и силой вытолкнул его из салона транспортного средства. Инцидент произошел на днях на остановке "Автовокзал" на ул. Киевская. Об этом в соцсети сообщила пользователь Valentina Sedliar.
 

"Водитель транспортного средства АМ2961СІ пригородного маршрута Житомир АС-1 - Высокая печь с применением физической силы отказал в проезде пассажиру, который имеет льготы в соответствии с законодательством Украины. Пострадавший от рук водителя - мой отец, ветеран войны - участник боевых действий", - говорится в сообщении.


Также на своей Facebook-странице Valentina Sedliar опубликовала видео конфликта.




На скандальный инцидент оперативно отреагировала Житомирская ОГА, которая курирует пригородные перевозки.
 

"Фирменный боевой клич "маршрутчиков" - "Плати или выходи!", время от времени слышат в наших маршрутках ветераны войны, солдатские матери, военные волонтеры Житомирщины, которые имеют заслуженное право на льготный проезд. Право, гарантированное государством. Но к сожалению, определенные водители или перевозчики самовольно, без каких-либо оснований, пытаются его нарушить. Досадный инцидент недавно произошел в Житомире, когда водитель пригородного автобуса решил не только нарушить законное право ветерана на льготный проезд, но и позволил "распустить" руки и вытолкнуть участника боевых действий", - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.


По его словам, было зарегистрировано обращение в правоохранительные органы, а водитель уже уволен.

"Мы предметно пообщались с перевозчиком и подчеркнули решительную позицию в борьбе с таким позорным явлением. И сейчас есть конкретный результат. Водитель, совершивший нападение, уволен. Надеюсь, что такие случаи на Житомирщине станут исключением, нежели правилом", - сказал Бунечко.
Тэги: маршрутка, скандал, Ветеран, Житомир
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