«Плати или выходи!» В Житомире водитель силой вытолкал из маршрутки ветерана войны

"Водитель транспортного средства АМ2961СІ пригородного маршрута Житомир АС-1 - Высокая печь с применением физической силы отказал в проезде пассажиру, который имеет льготы в соответствии с законодательством Украины. Пострадавший от рук водителя - мой отец, ветеран войны - участник боевых действий", - говорится в сообщении.
"Фирменный боевой клич "маршрутчиков" - "Плати или выходи!", время от времени слышат в наших маршрутках ветераны войны, солдатские матери, военные волонтеры Житомирщины, которые имеют заслуженное право на льготный проезд. Право, гарантированное государством. Но к сожалению, определенные водители или перевозчики самовольно, без каких-либо оснований, пытаются его нарушить. Досадный инцидент недавно произошел в Житомире, когда водитель пригородного автобуса решил не только нарушить законное право ветерана на льготный проезд, но и позволил "распустить" руки и вытолкнуть участника боевых действий", - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.