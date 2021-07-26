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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 26 » 19:12:15

Житомирянка Юлия Елистратова отстранена от Олимпиады из-за допинга

Вчера, 19:12:18 976 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка Юлия Елистратова отстранена от Олимпиады из-за допинга

 Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову временно отстранили от участия в спортивных соревнованиях. Это означает, что спортсменка не сможет принять участие в Летних Олимпийских играх в Токио, где она должна была выступать во вторник, 27 июля.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили Национальный олимпийский комитет и Всемирное агентство по тестированию (ITA).

Как утверждает ITA, анализ показал наличие в организме Елистратовой эритропоэтина — это вещество улучшает доставку кислорода к мышцам, а потому иногда используется как стимулятор в велоспорте, прыжках, боксе, беге, спортивной ходьбе, биатлоне, триатлоне и тому подобное.

Елистратова имеет право обжаловать решение ITA об отстранении от соревнований. Но принять участие в Олимпиаде она уже не успеет. Национальный олимпийский комитет и Всемирное агентство по тестированию отметили, что комментировать вопрос до завершения рассмотрения не будут.

Юлия Елистратова отстранена от Олимпиады

Юлия Елистратова — мастер спорта

33-летняя Юлия Елистратова — мастер спорта международного класса, самая сильная триатлонистка Украины. Принимала участие в трех Олимпийских играх (лучший результат — 24-е место на соревнованиях в Пекине в 2008 году).

Елистратова была единственной представительницей Украины в триатлоне на Играх в Токио. Соревнования должны начаться 27 июля в 06:30 по Киеву — там будут принимать участие 56 спортсменок, Елистратову из перечня участниц уже вычеркнули. Это значит, что Украина в этом году представлена в них не будет.

Юлия Елистратова отстранена от Олимпиады

Летняя Олимпиада в Токио

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 9 августа. Олимпийские игры должны были состояться там еще в 2020 году, но тогда из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

Украину на соревнованиях представляют более 150 спортсменов, выступающих в 25 видах спорта. 23 июля украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпийских играх в Токио, приняв участие в квалификации по стрельбе из лука среди мужчин и женщин.

Пока что Украина имеет две медали на Олимпиаде-2020. «Бронзу» получили дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

Тэги: Елистратова, допинг, олимпиада, триатлон
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Комментариев: 2
peso
1 peso (peso)   • 20:24:59, Вчера [Материал]

сотку, что ей выделили, надо бы и вернуть
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 02:14:04, Сегодня [Материал]

Как говорится: все спортсмены что-то употребляют, для улучшения своих показателей. Вопрос лишь в том, когда ITA решит, что тот или иной препарат будет считаться допингом. Скорее всего, тут и произошла эта история.

Не знаю как комментировать случившееся, грязи сейчас выльют много. Вопрос лишь в том: все ее спортивные достижения тоже были результатом допинга или нет? Если нет - тогда "понять и простить", если же да - вы сами знаете что тут нужно сказать.

В общем, похоже, спортивная карьера Елистратовой подошла к концу.
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