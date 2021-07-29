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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 29 » 11:48:40

ДТП на Житомирщине: пьяный водитель уснул за рулем авто, а проснулся уже в магазине

Сегодня, 11:48:40 546 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на Житомирщине: пьяный водитель уснул за рулем авто, а проснулся уже в магазине

 В Бердичеве пьяный мужчина сел за руль автомобиля, уснул и въехал в магазин. В результате ДТП повреждено имущество торгового заведения и само транспортное средство.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 3:30 по ул. Белопольской в Бердичеве. Местный житель, нарушив решение суда, ночью оставил место жительства и, приняв спиртное, сел за руль автомобиля", - информирует полиция.


Фото: полиция


По результатам медицинского обследования у водителя легковушки зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 2,51 промилле. Сам водитель объясняет, что заснул за рулем.

В отношении мужчины полицейские оформили административные материалы по ст. 130 и ст. 124 КУоАП.

Также правоохранители зафиксировали нарушение им правил административного надзора, установленного соответствующим решением суда, а затем оформили еще и протокол по ст. 187 КУоАП. Ранее мужчина был осужден за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.

В настоящее время идет дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего.
Тэги: пьяный, Бердичев, дтп, Магазин
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