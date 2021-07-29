ДТП на Житомирщине: пьяный водитель уснул за рулем авто, а проснулся уже в магазине

В Бердичеве пьяный мужчина сел за руль автомобиля, уснул и въехал в магазин. В результате ДТП повреждено имущество торгового заведения и само транспортное средство.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 3:30 по ул. Белопольской в Бердичеве. Местный житель, нарушив решение суда, ночью оставил место жительства и, приняв спиртное, сел за руль автомобиля", - информирует полиция.
Фото: полиция
По результатам медицинского обследования у водителя легковушки зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 2,51 промилле
. Сам водитель объясняет, что заснул за рулем.
В отношении мужчины полицейские оформили административные материалы по ст. 130 и ст. 124 КУоАП.
Также правоохранители зафиксировали нарушение им правил административного надзора, установленного соответствующим решением суда, а затем оформили еще и протокол по ст. 187 КУоАП. Ранее мужчина был осужден за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.
В настоящее время идет дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего.