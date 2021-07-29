Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 29 Июля 2021    23:50:49
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 29 » 16:03:46

Уговорили не прыгать. В Житомире на подвесном мосту полицейские спасли женщину. ВИДЕО

Сегодня, 16:03:46 928 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Уговорили не прыгать. В Житомире на подвесном мосту полицейские спасли женщину. ВИДЕО

 В Житомире 29 июля полицейские спасли женщину, которая намеревалась прыгнуть с подвесного моста в парке Гагарина. Инцидент произошел около 12 часов, сообщает патрульная полиция.
 

"Стражи порядка получили сообщение о попытке самоубийства. Ближайший экипаж оперативно отправился на место происшествия", - информируют правоохранители.


Когда патрульные прибыли на место вызова, то обнаружили за перилами моста женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством.

Патрульные полицейские смогли успокоить женщину и уговорили не делать необдуманных шагов.

Спасенную передали врачам скорой медицинской помощи. Момент спасения попал на камеры Городского информационного центра.

 
Тэги: спасение, мост, Суицид, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus