Уговорили не прыгать. В Житомире на подвесном мосту полицейские спасли женщину. ВИДЕО

В Житомире 29 июля полицейские спасли женщину, которая намеревалась прыгнуть с подвесного моста в парке Гагарина. Инцидент произошел около 12 часов, сообщает патрульная полиция.
"Стражи порядка получили сообщение о попытке самоубийства. Ближайший экипаж оперативно отправился на место происшествия", - информируют правоохранители.
Когда патрульные прибыли на место вызова, то обнаружили за перилами моста женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством.
Патрульные полицейские смогли успокоить женщину и уговорили не делать необдуманных шагов.
Спасенную передали врачам скорой медицинской помощи. Момент спасения попал на камеры Городского информационного центра.