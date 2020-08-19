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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 19 » 14:18:40

В Житомире спасли парня, который порезал себе руки и пытался выпрыгнуть из окна

Вчера, 14:43:40 729 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире спасли парня, который порезал себе руки и пытался выпрыгнуть из окна

 В Житомире 19-летний парень забаррикадировался в доме и пытался покончить с собой. Инцидент произошел 18 августа в одной из многоэтажек города. Чтобы попасть в квартиру на место происшествия вызвали бойцов ГСЧС.

"18 августа в 8:06 в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в открывании дверей квартиры в одной из многоэтажек г. Житомир. Входные двери в квартиру забаррикадировал 19-летний юноша, который пытался покончить жизнь самоубийством", - информируют спасатели.

Квартира расположена на седьмом этаже дома. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли дверь и вместе с работниками полиции вошли в комнату. В этот момент парень бросился к окну и пытался в него выпрыгнуть, но совместными усилиями удалось предотвратить трагедию.

Спасатели вывели юношу на свежий воздух и передали медикам для оказания неотложной помощи. У парня были сильно порезаны руки.
Тэги: Суицид, Житомир, спасение
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