В Житомире спасли парня, который порезал себе руки и пытался выпрыгнуть из окна

В Житомире 19-летний парень забаррикадировался в доме и пытался покончить с собой. Инцидент произошел 18 августа в одной из многоэтажек города. Чтобы попасть в квартиру на место происшествия вызвали бойцов ГСЧС.
"18 августа в 8:06 в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в открывании дверей квартиры в одной из многоэтажек г. Житомир. Входные двери в квартиру забаррикадировал 19-летний юноша, который пытался покончить жизнь самоубийством"
, - информируют спасатели
.
Квартира расположена на седьмом этаже дома. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли дверь и вместе с работниками полиции вошли в комнату. В этот момент парень бросился к окну и пытался в него выпрыгнуть, но совместными усилиями удалось предотвратить трагедию.
Спасатели вывели юношу на свежий воздух и передали медикам для оказания неотложной помощи. У парня были сильно порезаны руки.