Полисмен спас житомирянку, которая хотела прыгнуть с 10-го этажа

В Житомире капитан полиции случайно стал свидетелем того, что женщина пыталась прыгнуть с балкона. Мужчина быстро поднялся в квартиру и спас житомирянку.
Инцидент произошел 26 сентября в одном из домов на улице Витрука, информирует пресс-служба патрульной полиции.
"Вчера, около 13 часов, капитан полиции Денис Белявский находясь на улице Витрука стал очевидцем, как женщина перелезла на другую сторону балкона чтобы прыгнуть вниз. Командир роты бросился спасать женщину и через несколько минут поднялся на 10-й этаж многоэтажки, попал в помещение забежав на балкон схватил женщину за руки", - говорится в сообщении.
Патрульный вместе с неравнодушными мужчинами, которые пришли ему на помощь, перетянули женщину в безопасное место.
На место происшествия вызвали скорую и передали женщину врачам.