Полисмен спас житомирянку, которая хотела прыгнуть с 10-го этажа

"Вчера, около 13 часов, капитан полиции Денис Белявский находясь на улице Витрука стал очевидцем, как женщина перелезла на другую сторону балкона чтобы прыгнуть вниз. Командир роты бросился спасать женщину и через несколько минут поднялся на 10-й этаж многоэтажки, попал в помещение забежав на балкон схватил женщину за руки", - говорится в сообщении.