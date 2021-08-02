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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 2 » 10:36:15

Больше половины украинского мороженого производится в Житомирской области

Вчера, 10:36:15 1327 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больше половины украинского мороженого производится в Житомирской области

 Житомирская область - лидер в Украине по объемам производства мороженого. На заводах нашей области за 5 месяцев 2021 года произвели 54,1% холодного десерта от общего объема по стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госпродпотребслужбой.
 

"Крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине являются Житомирская (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021 года), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2%), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области", - говорится в сообщении.


Всего в Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом - 55,4%, пломбир - 22,4%, сливочное - 11,3%, молочное - 1,8%, плодово-ягодное - 9,1%.

Наиболее популярным мороженым в Украине остается классический пломбир, как в индивидуальной, так и семейной упаковке (его покупают более 80% населения). Вторым по частоте покупок выступает мороженое с фруктовыми добавками (около 40%).

Украинцы чаще всего покупают мороженое в вафельном стаканчике. Вторым по популярности мороженым является эскимо на палочке. Кроме того, постепенно растет число покупателей органического мороженого. Также в числе трендов последних лет является рост продаж мороженого на вес на улице и увеличение спроса на мороженое в большой "семейной" упаковке - от 0,5 до 2 кг.
Тэги: статистика, мороженое, Житомирская область
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Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:52:59, Вчера [Материал]

Судячи з того що 55,4% морозива не дуже то і морозиво бо є продуктом з комбінованим складом сировини (додавання рослинних жирів як от пальва олія), то народ у нас не сильно париться над тим що їсти.
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 15:42:54, Вчера [Материал]

химия с мороженного не выводится из тела никогда
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