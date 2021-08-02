ЖТКЭ инспектирует многоквартирные дома Житомира: проверку проходят не все

"Основными недостатками является то, что управляющие домов не спешат чистить систему отопления. После каждого отопительного сезона ее нужно промывать и испытывать давлением. Это залог нормальной работы системы в следующем отопительном сезоне. Но некоторые управляющие домов пытаются на этом сэкономить, так же как и на энергосбережении. К сожалению, не все еще понимают, что разбитые окна зимой увеличивают счета за тепло в местах общего пользования", - отмечают коммунальщики.