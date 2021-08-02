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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 2 » 14:57:34

ЖТКЭ инспектирует многоквартирные дома Житомира: проверку проходят не все

Вчера, 14:57:34 1869 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЖТКЭ инспектирует многоквартирные дома Житомира: проверку проходят не все

 В Житомире продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас многоквартирные дома проходят первую проверку тепловой инспекции теплокоммунэнерго.

По графику уже проверено 360 из 956 домов, сообщили в коммунальном предприятии.
 

"Основными недостатками является то, что управляющие домов не спешат чистить систему отопления. После каждого отопительного сезона ее нужно промывать и испытывать давлением. Это залог нормальной работы системы в следующем отопительном сезоне. Но некоторые управляющие домов пытаются на этом сэкономить, так же как и на энергосбережении. К сожалению, не все еще понимают, что разбитые окна зимой увеличивают счета за тепло в местах общего пользования", - отмечают коммунальщики.


Большинство из 360 домов в общем прошли проверку. Тем, к кому есть замечания, должны исправить недостатки и пройти вторую проверку.

"Эта часть подготовки к отопительному сезону должна завершиться до 15 сентября", - добавили в ЖТКЭ.

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезон бригады ЖТКЭ ремонтируют городские теплосети.
Тэги: отопление, Житомир, отопительный сезон
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