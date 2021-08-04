На Житомирщине в ходе строительства хирургического корпуса подрядчик украл сотни тысяч гривен

В городе Новоград-Волынский при сооружении хирургического корпуса больницы украли почти 600 тыс. грн. Как сообщают в областной прокуратуре, в завладении бюджетными средствами подозревают директора фирмы, проводившей строительные работы.
По данным следствия, зарегистрированное в Луцке частное общество, в соответствии с заключенным договором, обязалось построить в течение 2012-2014 годов хирургический корпус больницы за бюджетные средства на общую сумму 54,5 млн грн.
В дальнейшем срок действия договора неоднократно продлевался, однако подрядчик так и не смог в течение почти восьми лет построить помещение, в связи с чем в 2020 году ему было отказано в продлении срока действия договора. Новый договор был заключен с другим предприятием.
Вместе с этим установлено, что подрядчику переплатили сотни тысяч гривен.
"Генеральный директор луцкого общества, злоупотребляя служебным положением, на протяжении длительного времени (2012-2018 гг.) подписывал и заверял печатью официальные документы - акты приемки выполненных строительных работ - с недостоверными данными, что привело к завышению стоимости строительства. В результате такого служебного подлога этом обществу с бюджета излишне перечислено более 586 тыс. грн, которыми завладел генеральный директор", - информирует прокуратура.
При процессуальном руководстве Новоград-Волынской окружной прокуратуры генеральному директору частного общества сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в крупных размерах (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Подано ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого - легковой и грузовой автомобили. Также окружной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подрядчика указанной суммы.