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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 4 » 09:55:15

На Житомирщине в ходе строительства хирургического корпуса подрядчик украл сотни тысяч гривен

Сегодня, 09:55:15 427 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в ходе строительства хирургического корпуса подрядчик украл сотни тысяч гривен

 В городе Новоград-Волынский при сооружении хирургического корпуса больницы украли почти 600 тыс. грн. Как сообщают в областной прокуратуре, в завладении бюджетными средствами подозревают директора фирмы, проводившей строительные работы.

По данным следствия, зарегистрированное в Луцке частное общество, в соответствии с заключенным договором, обязалось построить в течение 2012-2014 годов хирургический корпус больницы за бюджетные средства на общую сумму 54,5 млн грн.

В дальнейшем срок действия договора неоднократно продлевался, однако подрядчик так и не смог в течение почти восьми лет построить помещение, в связи с чем в 2020 году ему было отказано в продлении срока действия договора. Новый договор был заключен с другим предприятием.

Вместе с этим установлено, что подрядчику переплатили сотни тысяч гривен.
 

"Генеральный директор луцкого общества, злоупотребляя служебным положением, на протяжении длительного времени (2012-2018 гг.) подписывал и заверял печатью официальные документы - акты приемки выполненных строительных работ - с недостоверными данными, что привело к завышению стоимости строительства. В результате такого служебного подлога этом обществу с бюджета излишне перечислено более 586 тыс. грн, которыми завладел генеральный директор", - информирует прокуратура.


При процессуальном руководстве Новоград-Волынской окружной прокуратуры генеральному директору частного общества сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в крупных размерах (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Подано ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого - легковой и грузовой автомобили. Также окружной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подрядчика указанной суммы.
Тэги: подрядчик, строительство, больница, прокуратура
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