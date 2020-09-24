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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 24 » 12:35:36

В Житомирской области на ремонте спортзала украли полмиллиона гривен - прокуратура

Сегодня, 12:49:36 331 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на ремонте спортзала украли полмиллиона гривен - прокуратура

 В Житомирской области подрядчика подозревают в завладении более 500 тыс. грн бюджетных средств во время капитального ремонта спортивного зала.

"По данным следствия, указанная сумма присвоена директором общества, при содействии инженера технического надзора, при выполнении в 2019 году капитального ремонта Овручской детско-юношеской спортивной школы за бюджетные средства на общую сумму почти 3,4 млн грн", - сообщили "Журналу Житомира" в прокуратуре.

По информации ведомства, подрядчик сознательно предоставил заведомо неправдивые официальные документы относительно объема выполненных ремонтных работ и передал их инженеру технического надзора.
 

"Инженер, в свою очередь, зная о несоответствии сведениям, которые содержали официальные документы, реально выполненным объемам работ, подписал их и скрепил печатью. В результате таких противоправных действий подрядчику излишне уплачено из бюджета более 522,5 тыс. грн", - добавляют в Житомирской областной прокуратуре.


23 сентября обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 191 УК Украины и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Тэги: спортзал, подрядчик, Ремонт, прокуратура
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:47:35, Сегодня [Материал]
+1

со стадиона украли 200 милионов и что ?
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