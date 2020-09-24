В Житомирской области на ремонте спортзала украли полмиллиона гривен - прокуратура

В Житомирской области подрядчика подозревают в завладении более 500 тыс. грн бюджетных средств во время капитального ремонта спортивного зала.
"По данным следствия, указанная сумма присвоена директором общества, при содействии инженера технического надзора, при выполнении в 2019 году капитального ремонта Овручской детско-юношеской спортивной школы за бюджетные средства на общую сумму почти 3,4 млн грн"
, - сообщили "Журналу Житомира
" в прокуратуре.
По информации ведомства, подрядчик сознательно предоставил заведомо неправдивые официальные документы относительно объема выполненных ремонтных работ и передал их инженеру технического надзора.
"Инженер, в свою очередь, зная о несоответствии сведениям, которые содержали официальные документы, реально выполненным объемам работ, подписал их и скрепил печатью. В результате таких противоправных действий подрядчику излишне уплачено из бюджета более 522,5 тыс. грн", - добавляют в Житомирской областной прокуратуре.
23 сентября обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 191 УК Украины и ч. 1 ст. 366 УК Украины.