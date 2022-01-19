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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 19 » 13:28:03

Вместо спортзала – куча щебня: на Житомирщине подрядчика подозревают в краже миллиона гривен

Сегодня, 13:28:03 490 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вместо спортзала – куча щебня: на Житомирщине подрядчика подозревают в краже миллиона гривен

 В Житомирской области подрядчик должен был построить для школы спортивный зал. Подписал договор, получил из бюджета деньги, но строительные работы так и не начал. Сейчас на месте, где должен был стоять новенький спортзал, куча щебня.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года Лугинский поселковый совет заключил с подрядчиком договор. Частная фирма должна была построить спортзал для местной школы. Для сооружения спортзала на счет предприятия перечисляли более 1,1 млн грн. Подрядчик в документах отчитался, что строительные работы завершены, но на самом деле строительство даже не началось.
 

"Подрядчик вместо строительных работ занялся "рисованием" официальных документов. Поэтому даже не начав сооружение школьного спортзала, отчитался о выполнении всех строительных работ, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения и подделав акты о выполненном объеме работ", - сообщили в Житомирской областной прокуратуре.


Судебные экспертизы установили, что подрядчик не выполнил никаких строительных работ и завладел бюджетными средствами. 

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и аресте его имущества. Также устанавливается причастность к злоупотреблению бюджетными средствами других должностных лиц", - добавили в областной прокуратуре.

Дело расследуется по ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины. Самое суровое наказание за инкриминируемое преступление - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Тэги: спортзал, подрядчик, школа, кража
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