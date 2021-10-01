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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 1 » 17:45:30

Подрядчик украл более 300 тыс. грн, ремонтируя дорогу на Житомирщине: дело передали в суд

Сегодня, 17:45:30 342 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подрядчик украл более 300 тыс. грн, ремонтируя дорогу на Житомирщине: дело передали в суд

 В Житомирской области будут судить подрядчика и инженера по технадзору, которые украли во время ремонта дорог более 300 тыс. гривен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
 

"Досудебным расследованием установлено, что частным предпринимателем во время капитального ремонта дорог в городе Чуднове не были выполнены предусмотренные проектно-сметной документацией работы по укреплению обочины гравийной (щебеночной) смесью соответствующей толщины и прочее. Незаконные действия совершены при пособничестве инженера по техническому надзору путем внесения в акты выполненных строительных работ заведомо ложных сведений", - информирует ведомство.


В результате злоупотреблений из бюджета излишне перечислили 312 тыс. грн, которые подрядчик присвоил.

"Чудновской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога (ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.1 ст.366 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Для возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, наложен арест на имущество фигурантов - два автомобиля и недвижимость.
Тэги: ремонт дорог, подрядчик, прокуратура, кража
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