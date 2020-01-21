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Чиновники Службы автодорог Житомирщины подозреваются в хищении 440 тыс. грн

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Чиновники Службы автодорог Житомирщины подозреваются в хищении 440 тыс. грн

 Заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области и бывшего инженера подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму более 440 тысяч гривен. Об этом "ЖЖ" сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, уголовные правонарушения были совершены во время строительства моста через реку Ирша в селе Рижаны Хорошевского района. Ремонт выполнялся обществом с ограниченной ответственностью в течение 2016-2017 годов.

"Указанные должностные лица, не проверив должным образом соответствие объемов реально выполненных работ и стоимость материалов с отраженными в актах приема-передачи, подписали официальные документы, что привело к завышению стоимости и завладения бюджетными средствами на сумму 442,8 тыс грн", - информирует прокуратура.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Коростышевский отдел полиции ГУНП в области, устанавливается причастность других лиц к выявленным злоупотреблениям.
Тэги: Служба автодорог, мост, кража, средства, прокуратура
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