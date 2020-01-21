Заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области и бывшего инженера подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму более 440 тысяч гривен. Об этом "ЖЖ
" сообщили в прокуратуре области.
По версии следствия, уголовные правонарушения были совершены во время строительства моста через реку Ирша
в селе Рижаны Хорошевского района. Ремонт выполнялся обществом с ограниченной ответственностью в течение 2016-2017 годов.
"Указанные должностные лица, не проверив должным образом соответствие объемов реально выполненных работ и стоимость материалов с отраженными в актах приема-передачи, подписали официальные документы, что привело к завышению стоимости и завладения бюджетными средствами на сумму 442,8 тыс грн"
, - информирует прокуратура.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Коростышевский отдел полиции ГУНП в области, устанавливается причастность других лиц к выявленным злоупотреблениям.
Чиновники Службы автодорог Житомирщины подозреваются в хищении 440 тыс. грн