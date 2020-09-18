В житомирской школе открыли новый корпус со спортзалом и компьютерным классом. ФОТО

Ученики житомирской школы №10 отныне будут учиться в обновленном заведении. Здесь создали комфортные условия не только для обучения, но и занятий спортом и отдыха детей.
К существующему зданию школы пристроили новый двухэтажный корпус. На первом этаже размещены спортивный зал, кабинеты учителя физического воспитания, медицинского обслуживания, санузлы для учеников и учителей, душевые, раздевалки, помещения для хранения инвентаря.
Учебный компьютерный класс, медиатека, тренажеры, санузел для детей и др. - на втором.
Ученики школы радуются обновлением в учреждении. Мол, неудобно было, когда в актовом зале проходят репетиция и урок физкультуры.
"Мы так этого ждали! В нашей школе дети очень спортивные, активные ... Спортзал очень необходим был. Библиотека - крутая, а компьютерный класс - просто супер", - радуется Анастасия Климчук, ученица школы.
По информации управления капитального строительства Житомирского городского совета, общая стоимость проекта составляет около 16 млн грн.
ФОТО: Житомирский городской совет