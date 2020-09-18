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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 18 » 15:03:07

В житомирской школе открыли новый корпус со спортзалом и компьютерным классом. ФОТО

Сегодня, 15:26:07 814 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской школе открыли новый корпус со спортзалом и компьютерным классом. ФОТО

 Ученики житомирской школы №10 отныне будут учиться в обновленном заведении. Здесь создали комфортные условия не только для обучения, но и занятий спортом и отдыха детей.

К существующему зданию школы пристроили новый двухэтажный корпус. На первом этаже размещены спортивный зал, кабинеты учителя физического воспитания, медицинского обслуживания, санузлы для учеников и учителей, душевые, раздевалки, помещения для хранения инвентаря.

Учебный компьютерный класс, медиатека, тренажеры, санузел для детей и др. - на втором.

Ученики школы радуются обновлением в учреждении. Мол, неудобно было, когда в актовом зале проходят репетиция и урок физкультуры.
 

"Мы так этого ждали! В нашей школе дети очень спортивные, активные ... Спортзал очень необходим был. Библиотека - крутая, а компьютерный класс - просто супер", - радуется Анастасия Климчук, ученица школы.


По информации управления капитального строительства Житомирского городского совета, общая стоимость проекта составляет около 16 млн грн.























ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: школа, Житомир, спортзал
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 15:31:02, Сегодня [Материал]
+1

сетку классно волейбольную натянули
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 17:00:37, Сегодня [Материал]
0

размеры компьютерных столов туда же. почему никто не читает нормы прежде чем делать??
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