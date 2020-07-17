Житомирская прокуратура требует снести новостройку «Три гуся» на улице Лятошинского. ФОТО

«Однією з підстав оскарження даних рішень та договору є той факт, що на підставі них в оренду передано невиділену частину площею 0,0198 га із сформованої земельної ділянки загальною площею 0,0544 га, яка, в силу приписів Земельного кодексу України, не може бути об`єктом цивільних прав. На підставі оспорюваного договору оренди, ТОВ «Три гуся» реєструються Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та зміни до цього повідомлення. У свою чергу, на підставі даних Повідомлень, ТОВ «Три гуся» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється право власності на об`єкт незавершеного будівництва. В подальшому, вищевказаний договір оренди землі сторонами припиняється, а Житомирською міською радою рішенням №1372 на підставі запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на об`єкт незавершеного будівництва надається дозвіл на укладання з ТОВ «Три гуся» договору оренди уже усієї земельної ділянки площею 0,0544 га, який і укладено 29.03.2019 та діє до цього часу», - говорится в обосновании исковых требований.
«В обґрунтування заяви прокурор зазначає, що незважаючи на пред`явлений позов до суду на спірній земельній ділянці з кадастровим номером 1810136600:03:013:0016 здійснюється будівництво об`єкту нерухомості. Зауважує, що у разі задоволення позову, при не зупиненні ТОВ «Три гуся» будівництва буде істотно ускладнюватися виконання рішення суду щодо знесення такого самочинного будівництва. В такому випадку необхідно буде витрачати додаткові ресурси з метою приведення земельної ділянки у стан придатний для її використання. У разі завершення будівництва та здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію до прийняття остаточного рішення суду у даній справі (у разі задоволення позову), необхідно буде вживати додаткові заходи до усунення порушення прав власності територіальної громади на спірні землі та, відповідно, змінювати предмет та підстави позову прокурора, що значно ускладнить його судовий розгляд. Відповідачам для приведення земельної ділянки у первісний стан необхідно буде витратити додаткові ресурси до знесення об`єкту будівництва», - говорится в материалах суда.