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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 17 » 17:46:42

Житомирская прокуратура требует снести новостройку «Три гуся» на улице Лятошинского. ФОТО

Сегодня, 17:49:20 504 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская прокуратура требует снести новостройку «Три гуся» на улице Лятошинского. ФОТО

 Житомирская местная прокуратура обратилась в суд с иском к Житомирскому городскому совету, ООО «Три гуся» и городскому управлению ГАСК в отношении земельного участка по улице Лятошинского, который требует вернуть общине города, а «Три гуся» должны «снести самовольное строительство».

Первый иск поступил в апреле 2020 года, однако Хозяйственный суд Житомирской области вернул заявление без рассмотрения, передает сайт Житомир инфо.




   

«Однією з підстав оскарження даних рішень та договору є той факт, що на підставі них в оренду передано невиділену частину площею 0,0198 га із сформованої земельної ділянки загальною площею 0,0544 га, яка, в силу приписів Земельного кодексу України, не може бути об`єктом цивільних прав. На підставі оспорюваного договору оренди, ТОВ «Три гуся» реєструються Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та зміни до цього повідомлення. У свою чергу, на підставі даних Повідомлень, ТОВ «Три гуся» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється право власності на об`єкт незавершеного будівництва. В подальшому, вищевказаний договір оренди землі сторонами припиняється, а Житомирською міською радою рішенням №1372 на підставі запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на об`єкт незавершеного будівництва надається дозвіл на укладання з ТОВ «Три гуся» договору оренди уже усієї земельної ділянки площею 0,0544 га, який і укладено 29.03.2019 та діє до цього часу», - говорится в обосновании исковых требований.


Кроме того, прокуратура подала заявление об обеспечении иска путем ареста имущества - земельного участка и помещения, но и это заявление суд оставил без рассмотрения.

Не соглашаясь с такими решениями и.о. руководителя Житомирской местной прокуратуры обратился в Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд, постановлением от 12 мая открыл апелляционное производство и постановлением от 10 июня отменил постановление от 7 апреля и вернул дело на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Житомирской области.

Прокуратура снова обратилась в суд с заявлением о необходимости ареста имущества, потому что ООО «Три гуся» продолжает строительство, а городской совет принял решение о начале процедуры продажи земельного участка застройщику.
 

«В обґрунтування заяви прокурор зазначає, що незважаючи на пред`явлений позов до суду на спірній земельній ділянці з кадастровим номером 1810136600:03:013:0016 здійснюється будівництво об`єкту нерухомості. Зауважує, що у разі задоволення позову, при не зупиненні ТОВ «Три гуся» будівництва буде істотно ускладнюватися виконання рішення суду щодо знесення такого самочинного будівництва. В такому випадку необхідно буде витрачати додаткові ресурси з метою приведення земельної ділянки у стан придатний для її використання. У разі завершення будівництва та здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію до прийняття остаточного рішення суду у даній справі (у разі задоволення позову), необхідно буде вживати додаткові заходи до усунення порушення прав власності територіальної громади на спірні землі та, відповідно, змінювати предмет та підстави позову прокурора, що значно ускладнить його судовий розгляд. Відповідачам для приведення земельної ділянки у первісний стан необхідно буде витратити додаткові ресурси до знесення об`єкту будівництва», - говорится в материалах суда.




Постановлением от 25 июня 2020 года суд в удовлетворении заявления об аресте имущества снова отказал. Очередное заседание по делу назначено на 7 августа 2020 года.

А тем временем «Три гуся» уже выгнали четырехэтажную «коробку». Ниже на фото от Житомир инфо - этапы строительства с декабря 2019-го по июль 2020-го.

Напомним, ранее кафе-бар «Три гуся» размещался по улице Киевской неподалеку кинотеатра «Украина». В 2016 году горсовет решил убрать все МАФы с центральных улиц и представил «Три гуся» участок для кафе по улице Лятошинского.











Тэги: Житомир, прокуратура, строительство, Три гуся
Комментариев: 3
MMMka
1 Misha (MMMka)   • 18:03:07, Сегодня [Материал]
+3

А когда Житомирская прокуратура займется тем что подходы к речке застроили???
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:59:41, Сегодня [Материал]
+1

По-ходу "Гуси" выросли - пора резать!)))
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:22:45, Сегодня [Материал]
0

Бравіссімо: чергове самопальне одоробало в історичному центрі міста. Та ще й з безграмотною жлобсько-містечковою назвою. В українській мові нема слова "гусь". Або "гусак", або "гуска". Наприклад: "Три гусаки".
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