Житомирская прокуратура требует снести новостройку «Три гуся» на улице Лятошинского. ФОТО

«Однією з підстав оскарження даних рішень та договору є той факт, що на підставі них в оренду передано невиділену частину площею 0,0198 га із сформованої земельної ділянки загальною площею 0,0544 га, яка, в силу приписів Земельного кодексу України, не може бути об`єктом цивільних прав. На підставі оспорюваного договору оренди, ТОВ «Три гуся» реєструються Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та зміни до цього повідомлення. У свою чергу, на підставі даних Повідомлень, ТОВ «Три гуся» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється право власності на об`єкт незавершеного будівництва. В подальшому, вищевказаний договір оренди землі сторонами припиняється, а Житомирською міською радою рішенням №1372 на підставі запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на об`єкт незавершеного будівництва надається дозвіл на укладання з ТОВ «Три гуся» договору оренди уже усієї земельної ділянки площею 0,0544 га, який і укладено 29.03.2019 та діє до цього часу», - говорится в обосновании исковых требований.