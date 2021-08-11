Сергій Тетеря: «Технологія очищення стічних вод BIOTAL визнана у світі, для Житомирщини це шанс позбутися ярма бруду і мати чисту воду»

Попри зростання рівня будівництва досі комплексно не вирішується питання каналізації та очисних споруд. Мова не лише про великі об’єкти, а й приватні забудови, підприємства та виробництва. Екологи б’ють на сполох, що врізки у «ливньовку» наносять непоправну шкоду довкіллю.
Директор ПП «Укрбіотал-проект» Сергій Тетеря розповів про унікальну технологію очистки стічних вод житлових та громадських будівель, виробництв, автозаправних станцій.
-Сергію Івановичу, установки BIOTAL працюють у європейських країнах, Об’єднаних Арабських Еміратах. Є і в Україні, але «вигрібні ями» досі користуються більшою популярністю.
-Тут закладена і ментальна складова, і нерозуміння, чому треба встановити просте в обслуговуванні обладнання. Хто з нами, той знає, що це надійно і на роки. Розкажу приклад з життя і це не анекдот: чоловік випив воду із нечистот, що пройшли обробку через нашу установку, і з ним нічого не сталося. Не закликаю так робити, але це підтверджує факт, що усе спрацьовує і на виході маємо чисту воду. Тому невипадково одне із наших ключових гасел: «Робимо світ чистішим».
-Розкажіть докладніше про власне технологію BIOTAL.
-Автором технології є доктор наук із Чехії Олександр Тетеря. При розробці технології BIOTAL були враховані переваги та недоліки континуальної і дисконтинуальної систем, а також для вирішення питань, що поставали, створено нові гідропневматичні пристрої: сифонний ерліфт, керований сифон, реверсний ерліфт. Вищеперераховані пристрої запатентовані та є дуже надійними: у їхній конструкції немає рухомих частин, а, значить, і ламатися нічому.
Керування цими пристроями відбувається за допомогою електромагнітних клапанів, підключених до блоку управління. Рівні води в установках BIOTAL відслідковуються датчиками рівнів води, підключеними до блоку управління установкою, що дозволяє автоматично регулювати роботу установки в залежності від витрати стічних вод. Електромагнітні клапани MIVALT (Чехія) мають великий ресурс, що вимірюється мільйонами циклів вмикання-вимикання, а це десятки років роботи установки BIOTAL. Автоматика установки BIOTAL збирається із заводських модулів провідних світових виробників – Mitsubishi, Siemens, Eaton, ABB та ін. Навіть на найменші установки BIOTAL встановлюється автоматика.
-Тобто такі малі очисні споруди ви робите повністю «під ключ»?
-Це і є нашим основним завданням – запропонувати повний пакет послуг: від проектування до здачі в експлуатацію та сервісного обслуговування системи.
Пресслужба ПП «Укрбіотал-проект»