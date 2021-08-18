Житомирян приглашают пробежаться вокруг Украины

Житомирян приглашают отпраздновать 30-летие Независимости Украины дружественным забегом. Маршрут забега полностью повторяет контур карты Украины.
"Хочешь получить трек в форме карты Украины? Давай отпразднуем Независимость вместе! К участию приглашаются все желающие бегуны, способные пробежать дистанцию не менее 10 км", - отмечают в соцсети организаторы.
Забег состоится 22 августа в пригороде, в Заречанском лесу.
"Старт в 08:00 утра на парковке в с. Заречаны (дорога на Кавуновые дачи) согласно геолокации"
, - добавляют организаторы.
Победителей среди мужчин и женщин наградят призами.
Также призы разыграют на месте финиша всех участников мероприятия, которые прошли предварительную регистрацию
.