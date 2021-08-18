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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 18 » 08:31:15

Житомирян приглашают пробежаться вокруг Украины

Вчера, 08:31:16 982 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают пробежаться вокруг Украины

 Житомирян приглашают отпраздновать 30-летие Независимости Украины дружественным забегом. Маршрут забега полностью повторяет контур карты Украины.
 

"Хочешь получить трек в форме карты Украины? Давай отпразднуем Независимость вместе! К участию приглашаются все желающие бегуны, способные пробежать дистанцию ​​не менее 10 км", - отмечают в соцсети организаторы.


Забег состоится 22 августа в пригороде, в Заречанском лесу.



"Старт в 08:00 утра на парковке в с. Заречаны (дорога на Кавуновые дачи) согласно геолокации", - добавляют организаторы.

Победителей среди мужчин и женщин наградят призами.

Также призы разыграют на месте финиша всех участников мероприятия, которые прошли предварительную регистрацию.
Тэги: Житомир, День независимости, Забег
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 11:31:50, Вчера [Материал]

Лінк на геолокацію не відкривається. Перевірте, будь ласка
Ответ: Виправили.
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