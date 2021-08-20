Масштабный ремонт на трассе Житомир – Черновцы: новый асфальт и строительство путепровода. ФОТО

"Здесь уже положено более 60 000 квадратных метров покрытия. Местные водители помнят, как еще несколько лет назад эта дорога находилась в ужасном состоянии, проезд транспорта здесь обеспечивали благодаря ямочному ремонту. Однако, уже сейчас, во время поездки по этому маршруту можно получить удовольствие от качественного дорожного покрытия и великолепных пейзажей вокруг", - сказал Виталий Бунечко.