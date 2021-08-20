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Масштабный ремонт на трассе Житомир – Черновцы: новый асфальт и строительство путепровода. ФОТО

Сегодня, 08:34:39 222 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Масштабный ремонт на трассе Житомир – Черновцы: новый асфальт и строительство путепровода. ФОТО

 В Житомирской области продолжаются ремонтные работы на дороге Н-03 Житомир - Черновцы от города Чуднов до границы с Хмельницкой областью. Сейчас подрядчики находятся на участке, вблизи сел Михайловка и Кутище, что на Любарщине. Об этом сообщает Укравтодор и председатель ОГА.
 

"Здесь уже положено более 60 000 квадратных метров покрытия. Местные водители помнят, как еще несколько лет назад эта дорога находилась в ужасном состоянии, проезд транспорта здесь обеспечивали благодаря ямочному ремонту. Однако, уже сейчас, во время поездки по этому маршруту можно получить удовольствие от качественного дорожного покрытия и великолепных пейзажей вокруг", - сказал Виталий Бунечко.


Дорожники продолжают расширение дорожного полотна, укладку двух слоев, общей толщиной не менее 90 см. Проект предусматривает установку металлического барьерного ограждения и установку новых дорожных знаков.









Также на трассе Н-03 Житомир - Черновцы вблизи Чуднова продолжается строительство путепровода через железную дорогу. Его цель - повысить безопасность движения и сократить время путешествия.
 

"Несмотря на выходные и праздничные дни работы на путепроводе продолжаются круглосуточно. Ежедневно на строительной площадке работают около 50 сотрудников. Уже завершены работы по устройству балок. Следующим этапом будет устройство монолитной плиты", - сообщил председатель Житомирской ОГА.


Длина построенного путепровода составит 66 метров. Высота - 7,5 метров над уровнем железной дороги.

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникают во время проведения ремонтно-строительных работ.







Тэги: Житомирская область, строительство, ремонт дорог
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