Житомирянин решил самостоятельно заменить газовое оборудование и оставил без газа более 200 квартир

"18 августа, в 19:30, в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение об отсутствии газоснабжения в г. Житомире по адресу: ул. Домбровского, 58а, и ул. Небесной сотни, 108. По факту выезда дежурной бригады аварийщиков было установлено, что в связи с несанкционированными работами при замене газовых приборов жителями домов к газораспределительную попала вода", - информирует "Житомиргаз".