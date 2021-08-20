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Житомирянин решил самостоятельно заменить газовое оборудование и оставил без газа более 200 квартир

Вчера, 14:10:20 1003 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин решил самостоятельно заменить газовое оборудование и оставил без газа более 200 квартир

 В Житомире мужчина сделал "подарок" соседям: вмешался в газовую сеть, допустил попадание воды в домовую и внешние сети и тем самым оставил два дома без газа. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба АО "Житомиргаз".
 

"18 августа, в 19:30, в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение об отсутствии газоснабжения в г. Житомире по адресу: ул. Домбровского, 58а, и ул. Небесной сотни, 108. По факту выезда дежурной бригады аварийщиков было установлено, что в связи с несанкционированными работами при замене газовых приборов жителями домов к газораспределительную попала вода", - информирует "Житомиргаз".


Отмечается, что без газоснабжения остались 244 квартиры.

19 августа газовщики целый день ликвидировали аварию. Учитывая масштаб возобновить газоснабжение пока не удалось.
 

"Работники прилагают все усилия, чтобы привести внешние и домовые газовые сети в порядок и как можно скорее возобновить газоснабжение потребителям", - информирует региональная газовая компания.


За нанесенный ущерб предусмотрена ответственность, специалисты проводят подсчет нанесенного ущерба.
Тэги: авария, газ, Житомир
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