Коцюбко рассказал, что журналисты собирают круглый стол

1)Вопиющее отношение к экологии депутатов и чиновников города Житомира привели к постоянному мору рыбы уже на протяжении последних нескольких лет. Все чиновничьи постройки были построены незаконно на землях Житомирской территориальной громады. И построил не только Моисеев, но и главный судья Богунского суда Драч, вертолетчик Кригер и другие такие же. Напрочь запечатали доступ к речке и все нечистоты от незаконно построенных домов спускают в реку. Вся эту линию незаконных построек нужно сносить! Дело в том, что мы пьем воду из реки, в которую и спускают все нечистоты все эти гоблины. Поэтому сейчас журналисты собирают круглый стол, чтобы подписать необходимые заявления и оградить себя от нападений. А мы, общественность города, также должны поддержать журналистов в их стремлении обезопасить свои жизни и наши.



2) Директор КП «Житомирводоканал» Никитин не имеет профильного образования. Он несет ответственность за сброс нечистот в реку Тетерев, а также Сухомлин, который постоянно продлевает с Никитиным контракт. И вот эти нечистоты, которые чиновники и депутаты сбрасывают в реку, поступают к людям в водопроводную трубу. Вода в городских трубах техническая, а нам её продают как питьевую. Люди, которые не в состоянии купить себе воду, пьют эту грязную воду с нечистотами. И, самое страшное, в детских садиках и школах из этой грязной воды варят нашим детям борщи и компоты. Там уже за нашими детьми никто не смотрит. В онкобольнице, в областной больнице врачи жалуются, что не хватает лекарств на лечение детей, дети страдают.



3) 40% водопроводной воды - это потери. А нам, в наших платежках пишут и считают эти 40% потерянной воды. И за эту потерянную воду платим мы, жители города Житомира. Это порядка 30 тысяч кубических метров в сутки. Как-то странно, но Житомир не превращается в Венецию. А где же потерянная вода? Главный департамент коммунального хозяйства города Житомира Марцун сказал в сессионном зале горсовета для возмущенных граждан, что столько воды потребляют пожарники. Но, позвольте, во-первых, за содержание пожарников (службы МЧС – их содержание, и вода в том числе финансируется из бюджета Государства Украина) платим мы нашими налогами. А во-вторых, куда пожарники девают столько воды? Наверное, тушат все пожары по всему миру? Также от Марцуна мы узнали, что все киоски по продаже артезианской и родниковой прочей воды, где весь город покупает воду на розлив, берут эту воду из житомирского водопровода. И, действительно, к ним тихонечко присоединены трубы, а это уже не только мошенничество, но и воровство в особокрупных размерах – у каждого из нас крадут деньги за эти 40 % потерь и наживаються. В сутки водная мафия получает на этом 26 миллионов гривен. Нетрудно догадаться, кому принадлежат эти точки по продаже воды. Нужно признать, что у нас не работают следственные органы по пресечению таких страшных преступлений. Не работает и постоянно действующая при Житомирском облсовете депутатская комиссия по вопросам экологии, охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, которая контролирует работу всех карьеров, вырубки лесов и состояния воды в реках Житомирской области. Возглавляет эту комиссию Рабинович, заместитель у него Жабокрицкий.



4) Общественность хочет, чтобы губернатор Бунечко подписал необходимое распоряжение на возобновление работы Общественного Совета при Житомирской ОДА, воссоздать все комитеты, особенно комитет по вопросам противодействия коррупции и бандитизму и люстрации Общественные Советы при облгосадминистрациях созданы для надзора за чиновниками всех уровней со стороны общественности. Это требование Евросоюза



5) В черверг, 26 августа Сергей Ткачук – глава общественной организации «Полесский Щит» по поручению журналистов организует собрание «круглый стол» возьмет в аренду помещение в гор- или облсоветах. Журналисты пригласят всех этих Моисеева, Кригера, Драча и других владельцев незаконных строений по берегам реки Тетерев. Журналисты подготовят совместное заявление в прокуратуру и в следственные органы. На «круглый стол» будут приглашены представители следственного комитета, прокуроры, которые расскажут общественности найдены ли преступники (а их было 5 человек) избившие журналиста Васильковского главного редактора газеты «20 хвилин» , а также будут предприняты действия в рамках существующего законодательства по сносу незаконных сооружений.



И нужно принять план выхода из экологического кризиса, касающегося воды в трубах житомирян. Необходимо поставить и известность всех граждан города, что вся вода, которую они покупают на разлив, является водопроводной. Нужно проверить все точки продажи, все точки поставки такой воды на наличие у них фильтров, а также счетчиков потребления воды.



Необходимо также сформировать рабочую группу по подготовке к городскому референдуму по смене городской власти , которая себя полностью дисткридитировала и потеряла доверие жителей города.

Общественный деятель

награжденный знаком «Отличие»

Житомирским горсоветом

Экс член комитета Общественного

Совета при Житомирской ОГА

по вопросам противодействия

коррупции и бандитизму и люстрации Александр Коцюбко



