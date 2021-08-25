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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 25 » 09:17:32

В Житомире после реконструкции открыли памятник архитектуры – Магистрат 18 столетия. ФОТО

Сегодня, 09:17:32 1065 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире после реконструкции открыли памятник архитектуры – Магистрат 18 столетия. ФОТО

 23 августа в Житомире после двух лет ремонта внутренних помещений открыли отреставрированное здание Магистрата. Здание построено в 18 веке и является памятником архитектуры национального значения.

Магистрат много лет простаивал и не мог использоваться полноценно. Теперь там откроют новые выставочные залы областного краеведческого музея.

Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, общая смета объекта составляет 30 млн 925 тыс. грн.

В рамках реконструкции выполнили:
 
  • перепланировку помещений;
  • усиление деформированных стен и фундаментов;
  • перекладывание кирпичной кладки;
  • замену деревянного межэтажного перекрытия и полов;
  • устройство в помещениях новой внутренней отделки;
  • проведение гидрозащитных и водозащитных мероприятий;
  • восстановление отделки фасадов сооружения;
  • замену внутренних сетей инженерного обеспечения здания.

Во время реконструкции здания Магистрата также учтены требования ДБН, регулирующие нормы инклюзивности зданий и сооружений.

Уже через несколько недель областные музейщики начнут размещать экспозиции в новых отреставрированных залах.









Фото: ОГА
Тэги: магистрат, Житомир, реконструкция
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