В Житомире после реконструкции открыли памятник архитектуры – Магистрат 18 столетия. ФОТО

23 августа в Житомире после двух лет ремонта внутренних помещений открыли отреставрированное здание Магистрата. Здание построено в 18 веке и является памятником архитектуры национального значения.
Магистрат много лет простаивал и не мог использоваться полноценно. Теперь там откроют новые выставочные залы областного краеведческого музея.
Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, общая смета объекта составляет 30 млн 925 тыс. грн.
В рамках реконструкции выполнили:
- перепланировку помещений;
- усиление деформированных стен и фундаментов;
- перекладывание кирпичной кладки;
- замену деревянного межэтажного перекрытия и полов;
- устройство в помещениях новой внутренней отделки;
- проведение гидрозащитных и водозащитных мероприятий;
- восстановление отделки фасадов сооружения;
- замену внутренних сетей инженерного обеспечения здания.
Во время реконструкции здания Магистрата также учтены требования ДБН, регулирующие нормы инклюзивности зданий и сооружений.
Уже через несколько недель областные музейщики начнут размещать экспозиции в новых отреставрированных залах.
Фото: ОГА