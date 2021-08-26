Компанія «Рудь» ― нова галузева нагорода

АТ «Житомирський маслозавод» нагороджене Почесним званням «ЛІДЕР ГАЛУЗІ―2021», зайнявши перше місце серед 85 кращих підприємств України.
Компанія «Рудь» багато років поспіль є лідером на українському ринку та найбільшим експортером морозива. За цей час підприємство було відзначене престижними нагородами, грамотами, медалями та сертифікатами. Цими відзнаками нагороджуються успішні компанії, які не тільки роблять вагомий внесок у розвиток вітчизняної економіки і сумлінно сплачують податки, а й дотримуються принципів соціальної відповідальності перед суспільством та формують позитивний імідж своєї країни.
Щоб стати лідером рейтингу, підприємству потрібно крім ефективного ведення бізнесу, дбати про соціальний захист людей, бути надійним діловим партнером, підтримувати відкритий діалог з громадськістю, брати участь у розв’язанні екологічних, соціальних та інших актуальних проблем суспільства, відігравати помітну роль у модернізації та диверсифікації важливих напрямів економіки України.
«Нагорода «ЛІДЕР ГАЛУЗІ―2021» ― це визнання успішності бізнесу, мотивація та натхнення для всього колективу до подальшого розвитку!», ― зазначив президент компанії Петро Рудь.