Житомирян предупреждают о перекрытии улиц в районе городского парка

В Житомире 28 августа в связи с проведением забега состоится частичное перекрытие движения транспортных средств в районе городского парка им. Гагарина. Об этом предупреждает патрульная полиция Житомирской области.
Перекрытие состоится с 15:00 до 18:00
на следующих улицах:
- ул. Дмитрия Донцова: от улицы Пушкинская до Старого бульвара;
- Старый Бульвар до улицы Фещенко-Чопивского;
- ул. Фещенко-Чопивского: от Старого бульвара до перекрестка с ул. Пушкинской;
- ул. Пушкинская и Новый бульвар.
После проведения забега движение частично будут возобновлять.
"Во избежание значительного скопления автомобилей и образования заторов учтите временные изменения в движении и заблаговременно планируйте маршрут"
, - призывает патрульная полиция.
Напомним, 28 и 29 августа в Житомире пройдут мероприятия ко Дню памяти защитников Украины
, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.