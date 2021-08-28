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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 28 » 08:58:07

Житомирян предупреждают о перекрытии улиц в районе городского парка

Сегодня, 08:58:07 454 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян предупреждают о перекрытии улиц в районе городского парка

 В Житомире 28 августа в связи с проведением забега состоится частичное перекрытие движения транспортных средств в районе городского парка им. Гагарина. Об этом предупреждает патрульная полиция Житомирской области.

Перекрытие состоится с 15:00 до 18:00 на следующих улицах:
 
  • ул. Дмитрия Донцова: от улицы Пушкинская до Старого бульвара;
  • Старый Бульвар до улицы Фещенко-Чопивского;
  • ул. Фещенко-Чопивского: от Старого бульвара до перекрестка с ул. Пушкинской;
  • ул. Пушкинская и Новый бульвар.



После проведения забега движение частично будут возобновлять.

"Во избежание значительного скопления автомобилей и образования заторов учтите временные изменения в движении и заблаговременно планируйте маршрут", - призывает патрульная полиция.

Напомним, 28 и 29 августа в Житомире пройдут мероприятия ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Тэги: Житомир, перекрытие улиц
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