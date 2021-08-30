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39-ю бригаду из Озерного поздравили с Днем авиации Украины. ФОТО

Сегодня, 16:55:47 651 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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39-ю бригаду из Озерного поздравили с Днем авиации Украины. ФОТО

 В воинской части 39-й бригады тактической авиации, базирующейся в пгт Озерное Житомирского района, состоялись торжества по случаю Дня авиации Украины.

Праздник установлен Указом Президента от 16 августа 1993 года и ежегодно отмечается в Украине в последнюю субботу августа.

Как сообщили в Житомирском облсовете, грамотами и благодарностями были отмечены военнослужащие части. А высшую награду области «Честь и Слава Житомирщины» получил командир авиационного звена авиационной эскадрильи воинской части А1435, капитан Александр Боровик.



















Фото: областной совет
   

История бригады


39-я бригада тактической авиации (военная частей А1435) была сформирована 31.12.2017 года на базе 39-й отдельной авиационной эскадрильи и 112 авиационной комендатуры.

Днем части установлен день формирования 894-го истребительного авиационного полка - 3 июня.

Пункт постоянной дислокации пгт Озерное Житомирского района, Житомирской области. Военнослужащих части участников АТО (ООС) более 180 человек.

За время своего существования личный состав воинской части успешно выполнял задания с 17 аэродромов на 16 типах самолетов. Основные из них: И-15, И-16, Як-1, Харрикейн, Як-7б, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, Су-9, МиГ-23МЛД, МиГ-29, Су-27.

24 августа 1997 года личный состав воинской части принимал участие в первом воздушном параде над столицей нашей страны - городом Киевом.

Ноябрь 2008 год - личный состав бригады приступил к практическому переобучению на самолет Су-27, который стал основным для воинской части.

Июнь-сентябрь 2014 года - летный и инженерно-технический состав полка выполнял задачи в зоне проведения АТО. Личный состав был награжден Государственными наградами Украины и отличиями Министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

24 августа 2021 года личный состав бригады принимал участие в параде в честь 30-й годовщины Независимости Украины.







Су-27 39-й бригады тактической авиации / Фото: Oleksiy Naumov
Тэги: день авиации, Озерное, 39-я бригада
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