Юных житомирян приглашают принять участие в квесте и больше узнать о городе

5 сентября на улице Михайловской стартует квест для юных житомирян «Портал в Житомир». Об этом сообщили в городском совете.
К участию приглашаются житомиряне возрасте 12-16 лет, которые хотят больше узнать о Житомире, любят квесты и просто хотят побегать с командой улицам любимого города, решая интересные задачи.
Проект реализуется в рамках гранта для одаренной молодежи при поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.
Участие в проекте является бесплатным. Нужен только смартфон и хорошее настроение.
Также, чтобы присоединиться к общегородскому квесту, обязательно заполните онлайн-анкету по ссылке: http://surl.li/adjom