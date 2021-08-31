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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Август » 31 » 11:52:35

Юных житомирян приглашают принять участие в квесте и больше узнать о городе

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Юных житомирян приглашают принять участие в квесте и больше узнать о городе

 5 сентября на улице Михайловской стартует квест для юных житомирян «Портал в Житомир». Об этом сообщили в городском совете.

К участию приглашаются житомиряне возрасте 12-16 лет, которые хотят больше узнать о Житомире, любят квесты и просто хотят побегать с командой улицам любимого города, решая интересные задачи.

Проект реализуется в рамках гранта для одаренной молодежи при поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.

Участие в проекте является бесплатным. Нужен только смартфон и хорошее настроение.

Также, чтобы присоединиться к общегородскому квесту, обязательно заполните онлайн-анкету по ссылке: http://surl.li/adjom

Тэги: Житомир, квест
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