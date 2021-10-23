Житомирян приглашают пройти квест и принять участие в розыгрыше велосипеда

Житомирян приглашают 23 и 24 октября пройти квест и принять участие в розыгрыше велосипеда. Организаторами мероприятия являются Житомирский городской совет и проект "Интегрированное развитие городов в Украине II" в рамках Недели Германии в Украине.
Как принять участие в квесте?
- Нужно иметь телефон и доступ в интернет на нем. А также включить геолокацию.
- Установить приложение Telegram, если его у вас еще нет.
- Перейти по ссылке: https://cutt.ly/iRvhHeA
- В течение 23-24 октября в любое удобное для вас время пройти квест, ориентируясь на инструкции Телеграм бота.
- Старт квеста у памятника Александру Пушкину.
Что нужно, чтобы принять участие в розыгрыше велосипеда?
Публиковать фото сертификатов можно до 25 октября включительно.
26 октября с помощью сервиса Random среди участников разыграют велосипед AL 29 "FORMULA F-1 AM DD 2020.