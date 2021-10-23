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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 23 » 08:35:44

Житомирян приглашают пройти квест и принять участие в розыгрыше велосипеда

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Житомирян приглашают пройти квест и принять участие в розыгрыше велосипеда

 Житомирян приглашают 23 и 24 октября пройти квест и принять участие в розыгрыше велосипеда. Организаторами мероприятия являются Житомирский городской совет и проект "Интегрированное развитие городов в Украине II" в рамках Недели Германии в Украине.
 

Как принять участие в квесте?

 
  • Нужно иметь телефон и доступ в интернет на нем. А также включить геолокацию.
  • Установить приложение Telegram, если его у вас еще нет.
  • Перейти по ссылке: https://cutt.ly/iRvhHeA
  • В течение 23-24 октября в любое удобное для вас время пройти квест, ориентируясь на инструкции Телеграм бота.
  • Старт квеста у памятника Александру Пушкину.
 

Что нужно, чтобы принять участие в розыгрыше велосипеда?

 
Публиковать фото сертификатов можно до 25 октября включительно.

26 октября с помощью сервиса Random среди участников разыграют велосипед AL 29 "FORMULA F-1 AM DD 2020.

Тэги: квест, Житомир, велосипед, розыгрыш
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