Житомирян зовут присоединились к акции «На велосипеде на работу» и получить призы

22 сентября житомирян призывают присоединиться к флешмобу "На велосипеде на работу" и принять участие в розыгрыше призов. Мероприятие пройдет в рамках Европейской недели мобильности, сообщает Агентство развития города
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"Ежегодно 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на сутки отказаться от использования частного транспортного средства в пользу более экологичного - общественного транспорта, езды на велосипеде или ходьбы", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо:
- приехать на работу на велосипеде и сфотографироваться со своим двухколесным транспортом;
- опубликовать на своей странице в Facebook свое фото у/с/на велосипеде и написать хэштег #Велосипедом_на_роботу_Житомир_ЄТМ2021
Розыгрыш состоится 24 сентября. Среди призов безлимитные транспортные карты на общественный транспорт на месяц, сертификаты на катание на электросамокатах, фляги для воды, экосумки.