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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 21 » 17:44:05

Житомирян зовут присоединились к акции «На велосипеде на работу» и получить призы

Вчера, 17:44:05 792 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян зовут присоединились к акции «На велосипеде на работу» и получить призы

 22 сентября житомирян призывают присоединиться к флешмобу "На велосипеде на работу" и принять участие в розыгрыше призов. Мероприятие пройдет в рамках Европейской недели мобильности, сообщает Агентство развития города.
 

"Ежегодно 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на сутки отказаться от использования частного транспортного средства в пользу более экологичного - общественного транспорта, езды на велосипеде или ходьбы", - говорится в сообщении.


Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо:
 
  • приехать на работу на велосипеде и сфотографироваться со своим двухколесным транспортом;
  • опубликовать на своей странице в Facebook свое фото у/с/на велосипеде и написать хэштег #Велосипедом_на_роботу_Житомир_ЄТМ2021

Розыгрыш состоится 24 сентября. Среди призов безлимитные транспортные карты на общественный транспорт на месяц, сертификаты на катание на электросамокатах, фляги для воды, экосумки.
Тэги: Житомир, розыгрыш, акция, велосипед
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:09:41, Вчера [Материал]

завтра +7 и дождь.
удачного флешмоба....
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 22:39:02, Вчера [Материал]

С такой погодой "Я и Бал"
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