Житомирян зовут присоединились к акции «На велосипеде на работу» и получить призы

"Ежегодно 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на сутки отказаться от использования частного транспортного средства в пользу более экологичного - общественного транспорта, езды на велосипеде или ходьбы", - говорится в сообщении.