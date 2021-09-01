Новые тарифы на газ, льготы для переселенцев и налоговая амнистия: что изменится с 1 сентября

Украинцы получат платежки за газ с новыми тарифами. Школьники пойдут в школу с новыми карантинными ограничениями и новым меню в столовых. Появится возможность добровольно задекларировать свои необлагаемые доходы.
Обо всех изменениях с 1 сентября 2021 года сообщил 24 канал
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Новые тарифы
Цена на газ
Для украинцев, которые не перешли на летний тариф газа, обнародовали новые цены. Один кубометр газа будет стоить от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа.
Сентябрьский тариф на уровне годового
Газопоставляющая компания "Гаспостачсервис" оставляет свой месячный тариф неизменным уже более четырех месяцев. Также стабильно держат месячный тариф на уровне годового предложения газопоставщики YASNO.
"Газпостачсервис" – 8,57 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,57 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,57 гривны за кубометр газа.
"Прикарпатье энерго трейд" – 8,60 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,60 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,60 гривны за кубометр газа.
"Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.
"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.
"Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.
"Полтавагаз сбыт" – 9,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 9,99 гривны за кубометр газа.
"Свободная энергетическая компания Паливэнерго" – 10,41 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,41 гривны за кубометр газа, августовская цена – 10,41 гривны за кубометр газа.
Сентябрьский тариф выше годового
"Аскания энерджи" – 12,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11 гривен за кубометр газа.
"Волыньэлектросбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 12,98 гривны за кубометр газа.
"Уманьгаз сбыт" – 16,78 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа.
"Черкассыгаз сбыт" – 16,76 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа, августовская предложение – 15,61 гривны за кубометр газа.
"М газ трейдинг" – 17 гривен за кубометр газа, годовой тариф – 10,18 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15,3 гривны за кубометр газа.
"Газпромпостач" – 18 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15 гривен за кубометр газа.
"Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, августовская цена – 16,99 гривны за кубометр газа.
Сентябрьский тариф ниже годового
"Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.
"Стрийнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.
"Маргаз" – 8,79 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,75 гривны.
"ETG.UA" – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,49 гривны за кубометр газа.
"Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 9,93 гривны за кубометр газа.
"Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13,40 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11,90 гривны за кубометр.
"Нафтогаз", который является поставщиком "последней надежды" в сентябре повысил свой месячный тариф – до 12 гривен. В августе газопоставщик обеспечивал газом по цене 11,78 гривны за кубометр. В то же время компания предлагает годовые и сезонные тарифные планы – по 7,96 гривны за кубометр газа.
Цена на электроэнергию
Сентябрь станет последним месяцем с фиксированным тарифом 1,68 гривны за киловатт-час для всех потребителей. Ведь с октября цены упадут для тех, кто потребляет менее 250 киловатт-часов – тариф составит 1,44 гривны
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Обратите внимание, что в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевления тарифа, которое откладывали уже несколько месяцев.
Получение социальных выплат
Субсидии
В сентябре завершается период переназначения субсидий. В Кабмине рассказали, что большинству получателям субсидий ее переназначили автоматически.
"Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон"
, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Однако 15% украинцам все же придется повторно подать новый пакет документов, сообщает Минсоцполитики, потому что:
- субсидия предоставлялась в безналичной форме;
- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица);
- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.
Пенсии
В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 сентября не изменится порядок выплаты пенсий. Украинские пенсионеры и в дальнейшем будут выбирать между двумя способами:
по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера;
или через учреждения банков.
Школы
С 1 сентября школьники пойдут в школу
в обычном режиме. Маски можно не надевать. Должны это делать только дети от 12 лет на перемене. А учителям рекомендуют использовать защитный щиток.
Вместо баллов ученики начальных классов будут получать от учителей вербальную оценку, согласно постановлению МОН. Отметим, что в этом году у НУШ (Новой украинской школе) присоединятся и ученики 4 классов.
В школьных столовых изменятся требования к питанию: примерно 75% продуктов должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые и фрукты. Картофель можно предлагать не более 2 – 3 раз в неделю.
Долговые льготы для переселенцев из Донбасса и Крыма
С 5 сентября вступает в силу закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц в Украине от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа.
Поэтому за ненадлежащее исполнение переселенцами обязательств по кредитным договорам:
- не начисляется неустойка (штраф, пеня);
- не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга;
- не применяются другие имущественные санкции.
Налоговая амнистия
С 1 сентября украинцы, которые до 2021 года имели необлагаемые доходы – например зарплату в конверте – или приобрели имущество на эти деньги, могут их добровольно задекларировать
. Это касается:
- валютных ценностей;
- недвижимости;
- движимого имущества, в том числе объектов искусства;
- доли в юридических лицах;
- ценных бумаг;
- права на получение прибыли при отсутствии корпоративных прав;
- а также банковских металлов и всего, что приносит или может приносить доход.
Последний месяц проверок
В сентябре завершится активная фаза налоговых проверок. Государственная служба по труду планировала осуществить в два раза больше проверок, чем в прошлом году – 21 150.
В основном налоговики обращают внимание на соблюдение трудового законодательства: оформлены ли работники, получают ли всю зарплату официально. Штрафы за первое нарушение достигают 60 тысяч гривен.