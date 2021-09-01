В субботу на Михайловской отпразднуют День житомирян: программа мероприятий

В субботу, 4 сентября, в Житомире состоится фестиваль "День житомирян". Анонс мероприятия опубликован на сайте Житомирского горсовета
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В рамках фестиваля состоится премьера фильма "Незламний. Шлях до мрії" и проведут Fashion показ одежды от украинских дизайнеров.
Также горожан и гостей города ожидают джазовый концерт и сольное выступление известного виолончелиста.
На Новом Бульваре в течение дня будет работать выставка-фестиваль "Военный сувенир".
Фестиваль "День житомирян". Программа мероприятий
Новый бульвар
12.00 - 18.00
Выставка-фестиваль "Военный сувенир".
Кинотеатр "Украина"
13.00
Показ фильма "Незламний. Шлях до мрії" (о жизненном пути и творчестве С. П. Королёва).
Улица Михайловская
14.00 - 21.00
Празднование дня предпринимателя "Житомирянин - предприниматель".
Тематические фото-зоны.
Мастерская хореографии "La Danza".
Выступление коллектива творческого объединения "PARADIZ" (г. Киев).
Fashion показ одежды от украинских дизайнеров.
Сольное выступление виолончелиста, лауреата Международных и Всеукраинских конкурсов PETROV VIOLONGELLO.
18.00 Поздравление городского головы с Днем предпринимателя и Днем житомирян.
18.10 Праздничная концертная программа с участием джазовых коллективов.