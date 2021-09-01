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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Сентябрь » 1 » 12:19:29

В субботу на Михайловской отпразднуют День житомирян: программа мероприятий

Сегодня, 12:19:29 538 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В субботу на Михайловской отпразднуют День житомирян: программа мероприятий

 В субботу, 4 сентября, в Житомире состоится фестиваль "День житомирян". Анонс мероприятия опубликован на сайте Житомирского горсовета.

В рамках фестиваля состоится премьера фильма "Незламний. Шлях до мрії" и проведут Fashion показ одежды от украинских дизайнеров.

Также горожан и гостей города ожидают джазовый концерт и сольное выступление известного виолончелиста.

На Новом Бульваре в течение дня будет работать выставка-фестиваль "Военный сувенир".
 

Фестиваль "День житомирян". Программа мероприятий


Новый бульвар
12.00 - 18.00

Выставка-фестиваль "Военный сувенир".

Кинотеатр "Украина"
13.00

Показ фильма "Незламний. Шлях до мрії" (о жизненном пути и творчестве С. П. Королёва).

Улица Михайловская
14.00 - 21.00

Празднование дня предпринимателя "Житомирянин - предприниматель".
Тематические фото-зоны.
Мастерская хореографии "La Danza".
Выступление коллектива творческого объединения "PARADIZ" (г. Киев).
Fashion показ одежды от украинских дизайнеров.
Сольное выступление виолончелиста, лауреата Международных и Всеукраинских конкурсов PETROV VIOLONGELLO.

18.00 Поздравление городского головы с Днем предпринимателя и Днем житомирян.

18.10 Праздничная концертная программа с участием джазовых коллективов.
Тэги: фестиваль, день житомирян, Житомир
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