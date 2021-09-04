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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 4 » 13:16:41

На трассе под Житомиром загорелся автобус, ехавший из Польши: погиб водитель. ФОТО

Вчера, 13:16:41 1332 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе под Житомиром загорелся автобус, ехавший из Польши: погиб водитель. ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" в Житомирской области пассажирский автобус врезался в автовоз и загорелся. Погиб второй водитель автобуса, а 11 пассажиров получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Житомирской области.

Авария произошла 4 сентября примерно в 4:20 на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской ОТГ.  

Известно, что в районе села Стрибиж 30-летний житель Николаевской области за рулем рейсового автобуса "Neoplan" столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья. После столкновения рейсовый автобус "Польша-Мариуполь" загорелся.

В салоне находилось 25 пассажиров из Украины и второй водитель, который, к сожалению, погиб. Еще 11 людей получили травмы и обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работают правоохранители, следственно-оперативная группа и отдел расследования ДТП СУ ГУНП в Житомирский области.

Предварительно аварию квалифицировали по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Подробности ДТП выясняются.


Тэги: дтп, Польша, автобус
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