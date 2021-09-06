В Житомире избрали меру пресечения 22-летнему подозреваемому в резонансном убийстве

В Житомире подозреваемому в совершении убийства матери и дочери избрана мера пресечения. Об этом 6 сентября сообщила Житомирская областная прокуратура
.
Отмечается, что мужчина помещен под стражу без права внесения денежного залога.
"Ювенальным прокурором Житомирской областной прокуратуры обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей лицу, подозреваемому в совершении двойного убийства. По результатам рассмотрения, постановлением Королёвского районного суда города Житомира подозреваемый помещен под стражу сроком на 60 суток без права внесения денежного залога"
, - информирует ведомство.
5 сентября житомирянину сообщено о подозрении в п.п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок, из корыстных побуждений).
Что произошло
4 сентября в Житомире после ликвидации пожара в квартире обнаружили тела 36-летней женщины и ее ребенка
- 13-летней девочки. На телах были признаки насильственной смерти.
Инцидент произошел в 5-этажке на улице Степана Бандеры. Правоохранители бросили все силы за задержание подозреваемого в двойном убийстве, замаскированном под пожар.
Подозреваемого, 22-летнего жителя Житомира, задержали на рассвете 5 сентября на территории Ружинской громады.
По словам подозреваемого, с погибшими он не был знаком, а в квартиру зашел через незапертую дверь
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