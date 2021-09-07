Новый ремонт, но старые методы: в сквере на Театральной уничтожают деревья. ФОТО

"Эти деревья уже пережили свою возрастную категорию, а именно липы, клены и ели - они в аварийном состоянии. Вместо них будет высажено 15 деревьев, среди которых липы молодые, клены и катальпы. Также будут выполнены ландшафтные композиции с кустами", - сообщила Бронштейн.