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Новый ремонт, но старые методы: в сквере на Театральной уничтожают деревья. ФОТО

Сегодня, 13:01:14 1243 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый ремонт, но старые методы: в сквере на Театральной уничтожают деревья. ФОТО

 В Житомире начался ремонт сквера на углу улиц Театральная и Большая Бердичевская. Уже традицией стало то, что ремонт любого общественного пространства в городе сопровождается срезанием деревьев. Сквер на Театральной не стал исключением.

7 сентября житомирянин Виталий Талько опубликовал в соцсети фото срезанных деревьев в сквере.

"Почему любая реконструкция в Житомире начинается с вырезания всех деревьев. Сквер на углу Театральной и Большой Бердичевской. Еще минус один зеленое пространство в центре", - отметил житомирянин.



Главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн в комментарии "Суспільне Житомир" рассказала, что всего в сквере срежут 15 деревьев. По ее словам, все они в аварийном состоянии.
 

"Эти деревья уже пережили свою возрастную категорию, а именно липы, клены и ели - они в аварийном состоянии. Вместо них будет высажено 15 деревьев, среди которых липы молодые, клены и катальпы. Также будут выполнены ландшафтные композиции с кустами", - сообщила Бронштейн.


Как сообщал "Журнал Житомира", стоимость ремонта сквера и тротуаров - 5 млн грн. Работы выполняет ДП "Фаворит ОПТ".



Тэги: сквер, вырубка деревьев, Ремонт, Житомир
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