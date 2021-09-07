Новый ремонт, но старые методы: в сквере на Театральной уничтожают деревья. ФОТО

В Житомире начался ремонт сквера на углу улиц Театральная и Большая Бердичевская. Уже традицией стало то, что ремонт любого общественного пространства в городе сопровождается срезанием деревьев
. Сквер на Театральной не стал исключением.
7 сентября житомирянин Виталий Талько
опубликовал в соцсети фото срезанных деревьев в сквере.
"Почему любая реконструкция в Житомире начинается с вырезания всех деревьев. Сквер на углу Театральной и Большой Бердичевской. Еще минус один зеленое пространство в центре"
, - отметил житомирянин.
Главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн в комментарии "Суспільне Житомир
" рассказала, что всего в сквере срежут 15 деревьев. По ее словам, все они в аварийном состоянии.
"Эти деревья уже пережили свою возрастную категорию, а именно липы, клены и ели - они в аварийном состоянии. Вместо них будет высажено 15 деревьев, среди которых липы молодые, клены и катальпы. Также будут выполнены ландшафтные композиции с кустами", - сообщила Бронштейн.
Как сообщал "Журнал Житомира
", стоимость ремонта сквера и тротуаров - 5 млн грн
. Работы выполняет ДП "Фаворит ОПТ".