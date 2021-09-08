Житомирян приглашают на открытие нового сезона в театрах и филармонии

Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА анонсирует открытие новых сезонов в областных учреждениях культуры в Житомире.
Так, житомиряне уже сегодня могут присоединиться к открытию театрального сезона в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Кочерги.
В 18:30 актеры театра сыграют музыкальную комедию по пьесе М. Старицкого «За двумя зайцами
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11 сентября - Житомирский академический областной театр кукол приглашает зрителей на мистерию «Легенда о Житомире».
14 сентября - Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины, один из самых известных в Восточной Европе симфонических коллективов, откроет концертный сезон Житомирской областной филармонии им. Рихтера.
Все желающие могут приобрести билеты на указанные события в кассах учреждений культуры. С полным репертуаром заведений можно ознакомиться ниже.