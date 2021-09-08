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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Сентябрь » 8 » 08:35:09

Житомирян приглашают на открытие нового сезона в театрах и филармонии

Сегодня, 08:35:09 238 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают на открытие нового сезона в театрах и филармонии

 Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА анонсирует открытие новых сезонов в областных учреждениях культуры в Житомире.

Так, житомиряне уже сегодня могут присоединиться к открытию театрального сезона в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Кочерги.

В 18:30 актеры театра сыграют музыкальную комедию по пьесе М. Старицкого «За двумя зайцами».

11 сентября - Житомирский академический областной театр кукол приглашает зрителей на мистерию «Легенда о Житомире».

14 сентября - Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины, один из самых известных в Восточной Европе симфонических коллективов, откроет концертный сезон Житомирской областной филармонии им. Рихтера.

Все желающие могут приобрести билеты на указанные события в кассах учреждений культуры. С полным репертуаром заведений можно ознакомиться ниже.





Тэги: театр, театральный сезон, Житомир, афиша
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