Переходил дорогу по «зебре»: в пригороде Житомира Land Cruiser насмерть сбил мужчину

В Житомирском районе внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 сентября около 21:20 вблизи села Гуйва Житомирского района.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, житель Киева, на 187 км автодороги Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Установлено, что погибший - 60-летний житомирянин.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.