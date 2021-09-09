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Переходил дорогу по «зебре»: в пригороде Житомира Land Cruiser насмерть сбил мужчину

Сегодня, 10:09:43 907 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переходил дорогу по «зебре»: в пригороде Житомира Land Cruiser насмерть сбил мужчину

 В Житомирском районе внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 сентября около 21:20 вблизи села Гуйва Житомирского района.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, житель Киева, на 187 км автодороги Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.


В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Установлено, что погибший - 60-летний житомирянин.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Тэги: Житомир, дтп, пешеход
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Комментариев: 1
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 16:08:05, Сегодня [Материал]

судя по фотке, не освещенный переход...
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