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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 9 » 17:51:44

Житомиряне накопили рекордную задолженность за водоснабжение и водоотведение - более 50 млн грн

Вчера, 17:51:44 696 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне накопили рекордную задолженность за водоснабжение и водоотведение - более 50 млн грн

 В Житомире задолженность потребителей за водоснабжение и водоотведение побила рекорд - сейчас она составляет 53 млн грн. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал".
 

"По состоянию на 1 сентября общий долг потребителей перед КП "Житомирводоканал" составляет почти 53 млн грн. Это критический уровень задолженности, крупнейший за всю историю предприятия, и пока тенденции к его уменьшению мы не наблюдаем, даже наоборот - он продолжает увеличиваться. Теперь имеем почти 4000 долгосрочных должников, общий долг которых составляет почти 25,7 млн грн. С начала года 90 абонентов заключили договор о реструктуризации долга и уже начали выплачивать деньги. Должны констатировать и тот факт, что 50% должников вообще не делают никаких шагов в направлении погашения своей задолженности и в дальнейшем ее накапливают", - рассказала Ольга Лобова, глава отдела по работе с должниками КП "Житомирводоканал".


Среди злостных неплательщиков есть "рекордсмены": по одному из адресов сумма долга уже достигла 145 тыс. гривен.

Работники отдела по работе с должниками ежедневно проводят работу с должниками, разъясняя о необходимости погашения задолженности, возможность заключения договоров реструктуризации и важность установления индивидуальных приборов учета (у подавляющего большинства должников счетчики не установлены, начисления производятся по общедомовых счетчиках и соответственно долг стремительно растет). В случае, если не удается решить вопрос погашения задолженности в досудебном порядке, практикуется взыскании задолженности в суде.
 

"После вынесения судом решения о взыскании задолженности, государственный исполнитель налагает арест на банковские счета, на имущество, на карточки, из которых в дальнейшем автоматически осуществляется погашение задолженности. На сегодня самым действенным методом борьбы с должниками является взыскание задолженности через арестованные банковские счета. С начала года нашим предприятием в судебном порядке было взыскано 257 тыс. грн", - рассказывают в отделе по работе с должниками.


До 20 августа 2021 года в связи с карантинными ограничениями был наложен мораторий на отключение потребителей от сети водоснабжения и водоотведения. Сейчас водоканал на законных основаниях будет активно использовать этот метод борьбы с должниками.

"За 30 дней мы предупреждаем должника о возможном отключении и необходимости погашения долга. Если злостные неплательщики будут игнорировать наше предупреждение, то будем отключать их от водоснабжения и водоотведения", - добавила Ольга Лобова.
Тэги: водоканал, Водоснабжение, Житомир, долги
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 23:08:01, Вчера [Материал]

С такими грабительскими тарифами и такими нищенскими зарплатами с пенсиями по другому не может быть. Народ первым делом думает за что еды купить.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 02:00:19, Сегодня [Материал]

145 тыс. долга только по одному адресу - там и близко мизерной зп и не пахнет.

А вообще, с такой водой как течет уже длительное время из кранов, по хорошему счету вообще Никитин должен платить из своего кармана за всех.
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