Житомиряне накопили рекордную задолженность за водоснабжение и водоотведение - более 50 млн грн

"По состоянию на 1 сентября общий долг потребителей перед КП "Житомирводоканал" составляет почти 53 млн грн. Это критический уровень задолженности, крупнейший за всю историю предприятия, и пока тенденции к его уменьшению мы не наблюдаем, даже наоборот - он продолжает увеличиваться. Теперь имеем почти 4000 долгосрочных должников, общий долг которых составляет почти 25,7 млн грн. С начала года 90 абонентов заключили договор о реструктуризации долга и уже начали выплачивать деньги. Должны констатировать и тот факт, что 50% должников вообще не делают никаких шагов в направлении погашения своей задолженности и в дальнейшем ее накапливают", - рассказала Ольга Лобова, глава отдела по работе с должниками КП "Житомирводоканал".