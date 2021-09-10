В октябре в Житомире пройдет форум Polissya Invest: на организацию потратят 2 млн грн

Житомирская ОГА собирается потратить на проведение инвестиционного форума Polissya Invest 2 млн гривен. Тендер на услуги по организации мероприятия опубликован на Рrozorro
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Как сообщает "Перший Житомирський
", форум пройдет в декорированном зале на 500 человек, с LED-экраном и подиумом. Участники получат раздаточные материалы: флешки с логотипом Polissia Invest, брендированные блокноты, ручки, инвестиционные каталоги. Пропускать на форум будут через два металлодетектора и исключительно приглашенных лиц.
Во время мероприятия будут действовать "зал громад" и "зал бизнеса" с выставочными и рабочими зонами. В зале "B2B" организуют кейтеринг на 500 человек с кофе/чаем, печеньем/выпечкой, фруктами и легкими закусками.
Для VIP-гостей и спикеров исполнитель должен организовать культурно-развлекательную программу.
В рамках форума также будет церемония награждения "Invest Awards" - исполнитель должен изготовить 5 наград.
Для организации мероприятия исполнитель должен найти и предложить место проведения, оформить зал и холл, разработать стенды для визуализации, а также предоставить схему движения участников мероприятия и авто. Парковочная зона должна вмещать 200 авто.
На форуме будут демонстрировать реализованные в области проекты. Установят стенды с визуализацией проектов и фотозону.
Также исполнитель должен сформировать список участников, инвесторов, найти пять модераторов, 25 спикеров, топ спикера - известного медийного человека с наличием экспертного и международного опыта по предварительному согласованию с заказчиком.
Кроме того, исполнитель должен создать сайт polissiainvest.com и согласовать с заказчиком материалы по форуму в СМИ. На исполнителе также - рекламирование форума, подготовка роликов и фото.
Форум планируют провести в Житомире 22 октября. На мероприятие приглашены
первые лица государства, международные партнеры и дипломатические гости.