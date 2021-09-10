Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 10 Сентября 2021    10:46:36
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 10 » 09:15:48

В октябре в Житомире пройдет форум Polissya Invest: на организацию потратят 2 млн грн

Сегодня, 09:15:48 171 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В октябре в Житомире пройдет форум Polissya Invest: на организацию потратят 2 млн грн

 Житомирская ОГА собирается потратить на проведение инвестиционного форума Polissya Invest 2 млн гривен. Тендер на услуги по организации мероприятия опубликован на Рrozorro.

Как сообщает "Перший Житомирський", форум пройдет в декорированном зале на 500 человек, с LED-экраном и подиумом. Участники получат раздаточные материалы: флешки с логотипом Polissia Invest, брендированные блокноты, ручки, инвестиционные каталоги. Пропускать на форум будут через два металлодетектора и исключительно приглашенных лиц.

Во время мероприятия будут действовать "зал громад" и "зал бизнеса" с выставочными и рабочими зонами. В зале "B2B" организуют кейтеринг на 500 человек с кофе/чаем, печеньем/выпечкой, фруктами и легкими закусками.

Для VIP-гостей и спикеров исполнитель должен организовать культурно-развлекательную программу.

В рамках форума также будет церемония награждения "Invest Awards" - исполнитель должен изготовить 5 наград.

Для организации мероприятия исполнитель должен найти и предложить место проведения, оформить зал и холл, разработать стенды для визуализации, а также предоставить схему движения участников мероприятия и авто. Парковочная зона должна вмещать 200 авто.

На форуме будут демонстрировать реализованные в области проекты. Установят стенды с визуализацией проектов и фотозону.

Также исполнитель должен сформировать список участников, инвесторов, найти пять модераторов, 25 спикеров, топ спикера - известного медийного человека с наличием экспертного и международного опыта по предварительному согласованию с заказчиком.

Кроме того, исполнитель должен создать сайт polissiainvest.com и согласовать с заказчиком материалы по форуму в СМИ. На исполнителе также - рекламирование форума, подготовка роликов и фото.

Форум планируют провести в Житомире 22 октября. На мероприятие приглашены первые лица государства, международные партнеры и дипломатические гости.
Тэги: форум, Житомир, тендер, Инвестиции
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus