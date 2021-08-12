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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Август » 12 » 08:21:09

В житомирском аэропорту проведут крупный инвестиционный форум «Polissia Invest»

Сегодня, 08:21:09 934 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском аэропорту проведут крупный инвестиционный форум «Polissia Invest»

 Осенью 2021 года в международном аэропорту «Житомир» запланировано проведение инвестиционного форума «Polissia Invest». Заявки на участие в форуме подали 17 громад области.
 

«На сегодня от 17 громад Житомирщины было подано 43 инвестиционные предложения. Некоторые громады предоставили уже готовые бизнес-планы, а некоторые только концептуальные предложения. Члены рабочей группы проработали все инвестиционные предложения и определили победителей межмуниципального отбора, после чего они смогут представить свои проекты на Житомирском инвестиционном форуме», - информирует областной совет.


Среди лучших предложений, которые отметили члены рабочей группы:
 
  • Овручская громада - проект развития рыбного хозяйство;
  • Барановская громада - проект сыроварни;
  • Бердичевская громада - логистический центр.

«Украинский институт будущего, в свою очередь, выберет 3 громады, для которых бесплатно создаст инвестиционные паспорта, как пример для других», - добавили в облсовете.

В настоящее время происходит процесс переговоров с бизнесом для участия в мероприятии.

«После празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины запланирован ряд встреч с предпринимателями области в Бердичеве и Новоград-Волынском», - отметил глава областного совета Владимир Федоренко.

На форум приглашены первые лица государства, международные партнеры и дипломатические гости.

Тэги: форум, Житомир, Житомирская область, Инвестиции
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