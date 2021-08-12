В житомирском аэропорту проведут крупный инвестиционный форум «Polissia Invest»

«На сегодня от 17 громад Житомирщины было подано 43 инвестиционные предложения. Некоторые громады предоставили уже готовые бизнес-планы, а некоторые только концептуальные предложения. Члены рабочей группы проработали все инвестиционные предложения и определили победителей межмуниципального отбора, после чего они смогут представить свои проекты на Житомирском инвестиционном форуме», - информирует областной совет.