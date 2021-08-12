В житомирском аэропорту проведут крупный инвестиционный форум «Polissia Invest»

Осенью 2021 года в международном аэропорту «Житомир» запланировано проведение инвестиционного форума «Polissia Invest». Заявки на участие в форуме подали 17 громад области.
«На сегодня от 17 громад Житомирщины было подано 43 инвестиционные предложения. Некоторые громады предоставили уже готовые бизнес-планы, а некоторые только концептуальные предложения. Члены рабочей группы проработали все инвестиционные предложения и определили победителей межмуниципального отбора, после чего они смогут представить свои проекты на Житомирском инвестиционном форуме», - информирует областной совет.
Среди лучших предложений, которые отметили члены рабочей группы:
«Украинский институт будущего, в свою очередь, выберет 3 громады, для которых бесплатно создаст инвестиционные паспорта, как пример для других»
- Овручская громада - проект развития рыбного хозяйство;
- Барановская громада - проект сыроварни;
- Бердичевская громада - логистический центр.
, - добавили в облсовете.
В настоящее время происходит процесс переговоров с бизнесом для участия в мероприятии.
«После празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины запланирован ряд встреч с предпринимателями области в Бердичеве и Новоград-Волынском»
, - отметил глава областного совета Владимир Федоренко.
На форум приглашены первые лица государства, международные партнеры и дипломатические гости.