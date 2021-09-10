Под Житомиром остановили грузовики, которые перевозили песок без документов. ФОТО

В Житомирском районе патрульная полиция остановила два грузовых автомобиля с песком. Как установили полицейские, водители не имели соответствующих документов на груз.
"На 2 км автодороги Туровец - Лесовщина правоохранители остановили автомобили MAN под управлением 41-летнего жителя Житомира и Mercedes, которым управлял 29-летний житель г. Чуднов. В грузовых полуприцепах фур перевозилась песчаная смесь. Однако документов, подтверждающих ее происхождение и законность транспортировки, у водителей не оказалось"
, - информирует полиция Житомирской области.
Транспортные средства с грузом правоохранители изъяли.
Фото: полиция
"Все обстоятельства и происхождения песка выясняются в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины"
, - добавляют полицейские.
Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 2-летнего лишения свободы.