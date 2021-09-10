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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 10 » 13:23:09

Под Житомиром остановили грузовики, которые перевозили песок без документов. ФОТО

Сегодня, 13:23:09 483 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром остановили грузовики, которые перевозили песок без документов. ФОТО

 В Житомирском районе патрульная полиция остановила два грузовых автомобиля с песком. Как установили полицейские, водители не имели соответствующих документов на груз.

"На 2 км автодороги Туровец - Лесовщина правоохранители остановили автомобили MAN под управлением 41-летнего жителя Житомира и Mercedes, которым управлял 29-летний житель г. Чуднов. В грузовых полуприцепах фур перевозилась песчаная смесь. Однако документов, подтверждающих ее происхождение и законность транспортировки, у водителей не оказалось", - информирует полиция Житомирской области.

Транспортные средства с грузом правоохранители изъяли.



Фото: полиция

"Все обстоятельства и происхождения песка выясняются в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины", - добавляют полицейские.

Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 2-летнего лишения свободы.
Тэги: Песок, Груз, Житомирский район
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