Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. Горсовет хочет развивать в Житомире детский хоккей. В городе сейчас нет ни одного катка - 10 Сентября 2021