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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 10 » 16:29:01

Горсовет хочет развивать в Житомире детский хоккей. В городе сейчас нет ни одного катка

Сегодня, 16:29:29 156 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет хочет развивать в Житомире детский хоккей. В городе сейчас нет ни одного катка

 В Житомире планируют развивать хоккей. На базе Детско-юношеской спортивной школы собираются открыть отделение хоккея с шайбой. Об этом говорится в проекте решения городского совета, опубликованном 10 сентября.

Отмечается, что отделение откроют после строительства катка с искусственным покрытием.
 

"Открыть отделение хоккея с шайбой при Детско-юношеской спортивной школе после строительства современного спортивного сооружения с искусственным ледовым покрытием в городе Житомире. Департаменту образования Житомирского городского совета утвердить Положение Детско-юношеской спортивной школы в новой редакции в соответствии с изменениями указанных в пункте 1 настоящего решения", - говорится в документе.


Стоит добавить, что сейчас в Житомире нет ни одного катка или ледовой арены.

На Старом бульваре планировали построить Дворец спорта, однако проект не получил надлежащее финансирование.
Тэги: хоккей, Спорт, Житомир
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