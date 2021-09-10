Горсовет хочет развивать в Житомире детский хоккей. В городе сейчас нет ни одного катка

В Житомире планируют развивать хоккей. На базе Детско-юношеской спортивной школы собираются открыть отделение хоккея с шайбой. Об этом говорится в проекте решения городского совета, опубликованном
10 сентября.
Отмечается, что отделение откроют после строительства катка с искусственным покрытием.
"Открыть отделение хоккея с шайбой при Детско-юношеской спортивной школе после строительства современного спортивного сооружения с искусственным ледовым покрытием в городе Житомире. Департаменту образования Житомирского городского совета утвердить Положение Детско-юношеской спортивной школы в новой редакции в соответствии с изменениями указанных в пункте 1 настоящего решения", - говорится в документе.
Стоит добавить, что сейчас в Житомире нет ни одного катка или ледовой арены.
На Старом бульваре планировали построить Дворец спорта, однако проект не получил надлежащее финансирование
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