Подрядчик объяснил, почему в сквере на Театральной срезали деревья

"Можно ли строить новый дом и оставить старый пол, потому что привык к его скрипу? Пожалуй, нет. Почти каждый день, когда бываю на объекте, ко мне подходят люди: жители близлежащих домов, постоянные посетители кафе и спрашивают - почему срезали все деревья. Люди не из картинок видели те деревья и понимают их реальное состояние. И возможно, где-то на старых фото и в чьих-то воспоминаниях этот сквер и те деревья выглядели иначе, но то состояние деревьев, которое застали мы, был именно таким как на фото. Если мы говорим о реконструкции, и о утвержденном проекте с новыми деревьями вместо старых - не так уж это и плохо. Надо обновлять наш город ... делать его современным и комфортным", - сообщила Елена Розенблат.