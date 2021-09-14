Подрядчик объяснил, почему в сквере на Театральной срезали деревья

В сквере на углу улиц Театральная и Бердичевская все срезанные деревья были обследованы комиссией и подлежали удалению, так как были в неудовлетворительном и в аварийном состоянии.
Об этом сообщила Елена Розенблат
, депутат горсовета и по совместительству одна из владелиц компании "Фаворит ОПТ
", которая выиграла тендер по реконструкции сквера.
"Можно ли строить новый дом и оставить старый пол, потому что привык к его скрипу? Пожалуй, нет. Почти каждый день, когда бываю на объекте, ко мне подходят люди: жители близлежащих домов, постоянные посетители кафе и спрашивают - почему срезали все деревья. Люди не из картинок видели те деревья и понимают их реальное состояние. И возможно, где-то на старых фото и в чьих-то воспоминаниях этот сквер и те деревья выглядели иначе, но то состояние деревьев, которое застали мы, был именно таким как на фото. Если мы говорим о реконструкции, и о утвержденном проекте с новыми деревьями вместо старых - не так уж это и плохо. Надо обновлять наш город ... делать его современным и комфортным", - сообщила Елена Розенблат.
Также она добавила, что вместо старых изувеченных деревьев появятся новые. Кроме того, для хорошего питания и здоровья растений в проект реконструкции добавят автоматический полив.
Фото: Елена Розенблат
Предыстория
В конце марта главный архитектор города презентовала проект обновленного сквера
на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.
Тендер на капитальный ремонт
улицы Театральной объявили 5 мая.
В конце мая стало известно, что УКС Житомирского городского совета после письма со Службы безопасности Украины отменило тендер
.
Новый тендер
выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Стоимость ремонта сквера и тротуаров - 5 млн грн.