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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 14 » 09:58:19

Подрядчик объяснил, почему в сквере на Театральной срезали деревья

Сегодня, 09:58:19 642 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подрядчик объяснил, почему в сквере на Театральной срезали деревья

 В сквере на углу улиц Театральная и Бердичевская все срезанные деревья были обследованы комиссией и подлежали удалению, так как были в неудовлетворительном и в аварийном состоянии.

Об этом сообщила Елена Розенблат, депутат горсовета и по совместительству одна из владелиц компании "Фаворит ОПТ", которая выиграла тендер по реконструкции сквера.
 

"Можно ли строить новый дом и оставить старый пол, потому что привык к его скрипу? Пожалуй, нет. Почти каждый день, когда бываю на объекте, ко мне подходят люди: жители близлежащих домов, постоянные посетители кафе и спрашивают - почему срезали все деревья. Люди не из картинок видели те деревья и понимают их реальное состояние. И возможно, где-то на старых фото и в чьих-то воспоминаниях этот сквер и те деревья выглядели иначе, но то состояние деревьев, которое застали мы, был именно таким как на фото. Если мы говорим о реконструкции, и о утвержденном проекте с новыми деревьями вместо старых - не так уж это и плохо. Надо обновлять наш город ... делать его современным и комфортным", - сообщила Елена Розенблат.


Также она добавила, что вместо старых изувеченных деревьев появятся новые. Кроме того, для хорошего питания и здоровья растений в проект реконструкции добавят автоматический полив.









Фото: Елена Розенблат
 

Предыстория


В конце марта главный архитектор города презентовала проект обновленного сквера на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.

Тендер на капитальный ремонт улицы Театральной объявили 5 мая.

В конце мая стало известно, что УКС Житомирского городского совета после письма со Службы безопасности Украины отменило тендер.

Новый тендер выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Стоимость ремонта сквера и тротуаров - 5 млн грн.
Тэги: Житомир, сквер, реконструкция, деревья
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