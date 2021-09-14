Новая разметка и светофоры: улицу Мазепы готовят для двустороннего движения транспорта

"Мы доставляем светофоры и устанавливаем дорожные знаки "пешеходный переход", "главная дорога". Светофоры будут висеть на растяжке над дорогой. Вскоре у нас будет здесь двухстороннее движение", - сказал в комментарии " Суспільне Житомир " Владимир Демешок, мастер цеха автодорог коммунального предприятия "Міськсвітло".

"У нас достаточно перенасыщена улица Восточная, и один из худших перекрестков - улица Грушевского и улица Восточная. Он достаточно перегружен. Мы пытались изменить циклограммы на данном перекрестке, чтобы снизить интенсивность движения, но, к сожалению, эффекта это не дало. Поэтому было принято решения комиссией по безопасности дорожного движения открыть двустороннее движение", - говорит Пидпокровный.