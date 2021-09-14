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Новая разметка и светофоры: улицу Мазепы готовят для двустороннего движения транспорта

Сегодня, 12:37:22 202 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая разметка и светофоры: улицу Мазепы готовят для двустороннего движения транспорта

 В Житомире коммунальщики наносят на улице Ивана Мазепы новую дорожную разметку и устанавливают светофоры. С 17 сентября на участке улицы от перекрестка с проспектом Независимости до Грушевского введут двустороннее движение транспорта.
 

"Мы доставляем светофоры и устанавливаем дорожные знаки "пешеходный переход", "главная дорога". Светофоры будут висеть на растяжке над дорогой. Вскоре у нас будет здесь двухстороннее движение", - сказал в комментарии "Суспільне Житомир" Владимир Демешок, мастер цеха автодорог коммунального предприятия "Міськсвітло".


Руководитель городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный говорит, что организация дорожного движения на улице Ивана Мазепы изменят из-за загруженности Восточной.
 

"У нас достаточно перенасыщена улица Восточная, и один из худших перекрестков - улица Грушевского и улица Восточная. Он достаточно перегружен. Мы пытались изменить циклограммы на данном перекрестке, чтобы снизить интенсивность движения, но, к сожалению, эффекта это не дало. Поэтому было принято решения комиссией по безопасности дорожного движения открыть двустороннее движение", - говорит Пидпокровный.




Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, улица Мазепы
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