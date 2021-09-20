Уборка Гидропарка, выставка беспородных собак и «Драконы» на Тетереве: дайджест новостей за 18 и 19 сентября

Ничейный матч ФК "Полесье", общегородская уборка, выставка беспородных собак на Михайловской - главные новости пятницы и выходных, которые не вошли в основную ленту.
Дайджест на "Журнале Житомира
" будет публиковаться каждый понедельник.
ФК "Металлист" - ФК "Полесье"
17 сентября футболисты "Полесья" в рамках очередного тура Первой лиги встретились в Харькове с лидером чемпионата - "Металлистом".
Житомиряне довольно быстро повели в счете, голом на 10-й минуте
отличился Гитченко. На 76-й минуте "Полесье" оказалось в меньшинстве: прямую красную карточку получил Огиря. Через 3 минуты "Металлист" разыграл большинство и сравнял счет. Матч завершился со счетом 1:1.
Житомирский ФК "Полесье" первым в чемпионате отобрал очки у "Металлиста". После 9 сыгранных туров житомиряне на 3-й строчке турнирной таблицы.
Фото: Тарас Орешников
World Cleanup Day
18 сентября Житомир присоединился к всемирной экологической акции по уборке. Центральной локацией был выбран городской Гидропарк.
Участие в уборке Гидропарке приняли около 100 житомирян. Всего в городе было 20 локаций, где устроили масштабную уборку мусора.
Фото: ЖГС
"Мокрый нос 2021"
В Житомире на улице Михайловской состоялась выставка беспородных собак "Мокрый нос 2021".
Члены жюри оценивали дефиле животных, их таланты, поведение в отношениях с хозяевами и другими собаками.
Главный приз и Кубок достался собаке по имени Машка.
Фото: ЖГС
"Драконы" на Тетереве
18 сентября в житомирском Гидропарке состоялся всеукраинский спортивно-оздоровительный фестиваль по гребле на лодках "Дракон".
Чтобы посоревноваться в Житомир съехались 30 команд и 400 участников со всей Украины.
Фото: ЖГС
Праздник на Маликова
На выходных жители Маликова праздновали День микрорайона.
Для житомирян подготовили пузырьковое шоу, яркие фотолокации, детские развлечения, подарки и праздничный концерт.
Фото: ЖГС