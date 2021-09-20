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Уборка Гидропарка, выставка беспородных собак и «Драконы» на Тетереве: дайджест новостей за 18 и 19 сентября

Вчера, 08:27:46 1632 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уборка Гидропарка, выставка беспородных собак и «Драконы» на Тетереве: дайджест новостей за 18 и 19 сентября

 Ничейный матч ФК "Полесье", общегородская уборка, выставка беспородных собак на Михайловской - главные новости пятницы и выходных, которые не вошли в основную ленту.

Дайджест на "Журнале Житомира" будет публиковаться каждый понедельник.
 

ФК "Металлист" - ФК "Полесье"


17 сентября футболисты "Полесья" в рамках очередного тура Первой лиги встретились в Харькове с лидером чемпионата - "Металлистом".

Житомиряне довольно быстро повели в счете, голом на 10-й минуте отличился Гитченко. На 76-й минуте "Полесье" оказалось в меньшинстве: прямую красную карточку получил Огиря. Через 3 минуты "Металлист" разыграл большинство и сравнял счет. Матч завершился со счетом 1:1.

Житомирский ФК "Полесье" первым в чемпионате отобрал очки у "Металлиста". После 9 сыгранных туров житомиряне на 3-й строчке турнирной таблицы.



Фото: Тарас Орешников
 

World Cleanup Day


18 сентября Житомир присоединился к всемирной экологической акции по уборке. Центральной локацией был выбран городской Гидропарк.

Участие в уборке Гидропарке приняли около 100 житомирян. Всего в городе было 20 локаций, где устроили масштабную уборку мусора.



Фото: ЖГС
 

"Мокрый нос 2021"


В Житомире на улице Михайловской состоялась выставка беспородных собак "Мокрый нос 2021".

Члены жюри оценивали дефиле животных, их таланты, поведение в отношениях с хозяевами и другими собаками.

Главный приз и Кубок достался собаке по имени Машка.




 

Фото: ЖГС
 

"Драконы" на Тетереве


18 сентября в житомирском Гидропарке состоялся всеукраинский спортивно-оздоровительный фестиваль по гребле на лодках "Дракон".

Чтобы посоревноваться в Житомир съехались 30 команд и 400 участников со всей Украины.





Фото: ЖГС
 

Праздник на Маликова


На выходных жители Маликова праздновали День микрорайона.

Для житомирян подготовили пузырьковое шоу, яркие фотолокации, детские развлечения, подарки и праздничный концерт.





Фото: ЖГС
Тэги: дайджест, Житомир
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