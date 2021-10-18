Открытие памятника в Житомире и смертельная авария: дайджест новостей за выходные

Открытие памятника, смертельное ДТП, акция против торговли людьми - главные события, которые произошли в Житомирской области на выходных.
Дайджест новостей на «Журнале Житомира
» публикуется каждый понедельник.
Почтение памяти
В День защитников и защитниц Украины 14 октября в Житомире возложили цветы к могилам погибших военных на Смолянском кладбище.
Также была почтена память воинов, погибших в Афганистане, Героев Небесной сотни, Олега Ольжича, Емельяна Сеника и Николая Сциборского.
Фото: ЖГС
Военная техника под стенами ОГА
14 октября на площади Королева состоялась выставка вооружения и военной техники.
Среди экспонатов: БМП, БТР, беспилотные летательные аппараты, минометы и пушки.
Фото: ЖГС
«Защитникам Украины в войне с российским агрессором»
На площади Победы состоялось открытие памятника защитникам Украины. Композиция состоит из четырех гранитных стел и бронзовых фигур, олицетворяющих украинского военного, волонтера, медработницу и добровольцев.
20 ступенек композиции символизируют путь, которым бойцы подниматься вверх. На каждой ступеньке - надпись места боевых действий, где погибли житомирские бойцы. Общая стоимость памятника - 7 млн грн.
Фото: ЖГС
Борьба с торговлей людьми
16 октября по случаю Европейского дня противодействия торговле людьми на ул. Михайловской в Житомире состоялось «Шествие за Свободу».
В просветительском мероприятии, призванном привлечь внимание людей к проблеме торговли людьми, распространить информацию о том, как можно себя защитить, приняли участие более 50 житомирян.
Фото: ЖГС
Грузовик превратил легковушку в металлолом
На дороге Киев - Чоп в Житомирской области 17 октября произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.
Легковушка получила значительные повреждения. Водитель и пассажирка авто погибли на месте.
Фото: патрульная полиция