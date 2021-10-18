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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 18 » 08:16:27

Открытие памятника в Житомире и смертельная авария: дайджест новостей за выходные

Сегодня, 08:16:27 1318 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Открытие памятника в Житомире и смертельная авария: дайджест новостей за выходные

 Открытие памятника, смертельное ДТП, акция против торговли людьми - главные события, которые произошли в Житомирской области на выходных.

Дайджест новостей на «Журнале Житомира» публикуется каждый понедельник.
 

Почтение памяти


В День защитников и защитниц Украины 14 октября в Житомире возложили цветы к могилам погибших военных на Смолянском кладбище.

Также была почтена память воинов, погибших в Афганистане, Героев Небесной сотни, Олега Ольжича, Емельяна Сеника и Николая Сциборского.







Фото: ЖГС
 

Военная техника под стенами ОГА


14 октября на площади Королева состоялась выставка вооружения и военной техники.

Среди экспонатов: БМП, БТР, беспилотные летательные аппараты, минометы и пушки.



 

Фото: ЖГС
 

«Защитникам Украины в войне с российским агрессором»


На площади Победы состоялось открытие памятника защитникам Украины. Композиция состоит из четырех гранитных стел и бронзовых фигур, олицетворяющих украинского военного, волонтера, медработницу и добровольцев.

20 ступенек композиции символизируют путь, которым бойцы подниматься вверх. На каждой ступеньке - надпись места боевых действий, где погибли житомирские бойцы. Общая стоимость памятника - 7 млн ​​грн.











Фото: ЖГС
 

Борьба с торговлей людьми


16 октября по случаю Европейского дня противодействия торговле людьми на ул. Михайловской в ​​Житомире состоялось «Шествие за Свободу».

В просветительском мероприятии, призванном привлечь внимание людей к проблеме торговли людьми, распространить информацию о том, как можно себя защитить, приняли участие более 50 житомирян.





Фото: ЖГС
 

Грузовик превратил легковушку в металлолом


На дороге Киев - Чоп в Житомирской области 17 октября произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.

Легковушка получила значительные повреждения. Водитель и пассажирка авто погибли на месте. 



Фото: патрульная полиция
Тэги: дайджест, Житомир
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