День житомирян, презентация фильма и марш за права животных: дайджест новостей за 4 и 5 сентября

В Житомире праздновали День житомирян, в Коростене Фестиваль дерунов, а в Бердичеве - Праздник пива. Главные новости 4 и 5 сентября, не вошедшие в основную ленты.
Дайджест на "Журнале Житомира
" будет публиковаться каждый понедельник.
День житомирян
4 сентября в центре города праздновали "День житомирян" и отмечали День предпринимателей.
На Михайловской состоялся джазовый концерт и сольное выступление
известного виолончелиста. На Новом бульваре в течение дня работала выставка "Военный сувенир".
Фильм о Королёве
В кинотеатре "Украина" состоялась премьера
художественно-документального фильма "Незламний. Шлях до мрії" о гениальном ученом, конструкторе космических кораблей Сергее Королёве.
Режиссер фильма - заслуженный артист Украины Петр Авраменко. Съемки проходили на локациях в Житомире, Бердичеве, Хмельницком и Одессе. Участие в съёмках фильма приняли более 170 житомирян.
Фото: ЖГС
Фестиваль дерунов
В городе Коростене состоялся 13-й Фестиваль дерунов.
Во время фестиваля дерунов проводились различные конкурсы, выступления народных фольклорных и творческих коллективов, танцевально-развлекательная программа с концертом Ирины Федишин.
Фото: облсовет
Праздник пива
В Бердичеве 4 сентября по случаю 160-летия Бердичевского пивоваренного завода провели Праздник пива.
Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсию пивоварней, пивной забег, дегустацию пива.
Закончился праздник концертом Дзидзьо.
Фото: Юрий Мельник
Смерть на карьере
В селе Миролюбовка Житомирского района несколько дней продолжались поиски мужчины. 4 сентября полицейские обнаружили его тело в карьере.
Спасатели достали утопленника
. В настоящее время устанавливаются причины смерти.
Матч ФК "Полесье"
В 7-м туре Первой лиги ФК "Ужгород" дома уступил житомирскому "Полесью".
Матч завершился со счетом 0:2 в пользу житомирян. На 61-й минуте голом отметился Козак, а на 85-й в дебютном матче за житомирян отличился Шастал.
После семи туров ФК "Полесье" имеет в активе 12 очков и занимает 5-е место в таблице
.
Фото: ФК "Полесье"
Марш за права животных
5 сентября на Михайловской собрались десятки житомирян. Они пришли с плакатами "Ні живодерам", "Україна – гуманна крана", "Без хутра" и др. за защиту животных.
Часть участников взяли на акцию поддержки животных своих домашних любимцев.
Стоит отметить, что марш прошел во многих крупных городах с целью привлечения внимания к защите животных.
Фото: Суспільне