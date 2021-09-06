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День житомирян, презентация фильма и марш за права животных: дайджест новостей за 4 и 5 сентября

Сегодня, 08:37:12 543 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День житомирян, презентация фильма и марш за права животных: дайджест новостей за 4 и 5 сентября

 В Житомире праздновали День житомирян, в Коростене Фестиваль дерунов, а в Бердичеве - Праздник пива. Главные новости 4 и 5 сентября, не вошедшие в основную ленты.

Дайджест на "Журнале Житомира" будет публиковаться каждый понедельник.
 

День житомирян


4 сентября в центре города праздновали "День житомирян" и отмечали День предпринимателей.

На Михайловской состоялся джазовый концерт и сольное выступление известного виолончелиста. На Новом бульваре в течение дня работала выставка "Военный сувенир".


 

Фильм о Королёве


В кинотеатре "Украина" состоялась премьера художественно-документального фильма "Незламний. Шлях до мрії" о гениальном ученом, конструкторе космических кораблей Сергее Королёве.

Режиссер фильма - заслуженный артист Украины Петр Авраменко. Съемки проходили на локациях в Житомире, Бердичеве, Хмельницком и Одессе. Участие в съёмках фильма приняли более 170 житомирян.




 

Фото: ЖГС
 

Фестиваль дерунов


В городе Коростене состоялся 13-й Фестиваль дерунов.

Во время фестиваля дерунов проводились различные конкурсы, выступления народных фольклорных и творческих коллективов, танцевально-развлекательная программа с концертом Ирины Федишин.


 

Фото: облсовет
 

Праздник пива


В Бердичеве 4 сентября по случаю 160-летия Бердичевского пивоваренного завода провели Праздник пива.

Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсию пивоварней, пивной забег, дегустацию пива.

Закончился праздник концертом Дзидзьо.

Фото: Юрий Мельник
 

Смерть на карьере


В селе Миролюбовка Житомирского района несколько дней продолжались поиски мужчины. 4 сентября полицейские обнаружили его тело в карьере.

Спасатели достали утопленника. В настоящее время устанавливаются причины смерти.
 

Матч ФК "Полесье"


В 7-м туре Первой лиги ФК "Ужгород" дома уступил житомирскому "Полесью".

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу житомирян. На 61-й минуте голом отметился Козак, а на 85-й в дебютном матче за житомирян отличился Шастал.

После семи туров ФК "Полесье" имеет в активе 12 очков и занимает 5-е место в таблице.
 

Фото: ФК "Полесье"
 

Марш за права животных


5 сентября на Михайловской собрались десятки житомирян. Они пришли с плакатами "Ні живодерам", "Україна – гуманна крана", "Без хутра" и др. за защиту животных.

Часть участников взяли на акцию поддержки животных своих домашних любимцев.

Стоит отметить, что марш прошел во многих крупных городах с целью привлечения внимания к защите животных.



Фото: Суспільне
Тэги: дайджест, Житомир
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