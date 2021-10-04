Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 04 Октября 2021    22:09:02
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 4 » 08:41:04

Новая автобусная сеть и благотворительный забег: дайджест новостей за 2 и 3 октября

Сегодня, 08:41:04 2074 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Новая автобусная сеть и благотворительный забег: дайджест новостей за 2 и 3 октября

 Благотворительный забег и новые схемы движения городских автобусов - главные события, которые произошли в Житомире на выходных.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется каждый понедельник.
 

Благотворительный забег


2 октября на "Спартак Арене" состоялся благотворительный марафон в поддержку женщин с раком молочной железы "Race for the Cure".

Главная цель мероприятия - собрать средства для открытия проекта "Равный консультант" в Национальном институте рака, благодаря которому украинские онкопациенты смогут получать информационную и эмоциональную поддержку от тех, кто уже живет с историей рака.

Участники имели возможность пробежать не только за себя, своих знакомых или близких, а всех женщин, которые когда-то столкнулись с этим заболеванием.



Фото: Суспільне
 

Парк "Соколовая гора"


3 октября в Житомире впервые праздновали День ландшафтного парка "Соколовая гора". Главная цель праздника - привлечь внимание к созданию парка на прибрежных землях реки Каменки и на Павловской горе.

Местные жители сейчас собственными силами убирают и обустраивают живописную зону отдыха.

Сессия депутатов Житомирского городского совета разрешила разработку проектной документации будущего парка.

Фото: ОО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"
 

Транспортное обновление


Со 2 октября в Житомире заработала новая автобусная сеть. Большинство маршрутов изменили свои схемы движения.

Остались без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58.

По ссылке схемы всех маршрутов.


 

Награды педагогам


По случаю Дня работников образования Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №496 от 01.10.2021 о награждении государственными наградами Украины.

Среди отмеченных работников образования - пятеро жителей Житомирской области. Перечень награжденных опубликован на сайте ОГА.
Тэги: Житомир, дайджест
Новости партнеров
Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 09:11:05, Сегодня [Материал]

Шановний Підпокровний Костянтин Володимирович!
прошу дати мені відповідь:
чому я плачу податки і не маю можливості їздити з Корбутівки до вулиці Перемоги? (р-н Дастору)
Раніше було 2 Маршрути : тролейбус №5 та маршрутка №3.

новий Маршут №3 - це ви так жартуєте над Житомирянами ? не смішно

прошу повернути нормальний маршрут № 3 та тролейбусне сполучення
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus