Новая автобусная сеть и благотворительный забег: дайджест новостей за 2 и 3 октября

Благотворительный забег и новые схемы движения городских автобусов - главные события, которые произошли в Житомире на выходных.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется каждый понедельник.
Благотворительный забег
2 октября на "Спартак Арене" состоялся благотворительный марафон в поддержку женщин с раком молочной железы "Race for the Cure
".
Главная цель мероприятия - собрать средства для открытия проекта "Равный консультант" в Национальном институте рака, благодаря которому украинские онкопациенты смогут получать информационную и эмоциональную поддержку от тех, кто уже живет с историей рака.
Участники имели возможность пробежать не только за себя, своих знакомых или близких, а всех женщин, которые когда-то столкнулись с этим заболеванием.
Фото: Суспільне
Парк "Соколовая гора"
3 октября в Житомире впервые праздновали День ландшафтного парка "Соколовая гора
". Главная цель праздника - привлечь внимание к созданию парка на прибрежных землях реки Каменки и на Павловской горе.
Местные жители сейчас собственными силами убирают и обустраивают живописную зону отдыха.
Сессия депутатов Житомирского городского совета разрешила разработку проектной документации будущего парка
.
Фото: ОО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"
Транспортное обновление
Со 2 октября в Житомире заработала новая автобусная сеть. Большинство маршрутов изменили свои схемы движения.
Остались без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58.
По ссылке
схемы всех маршрутов.
Награды педагогам
По случаю Дня работников образования Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №496 от 01.10.2021 о награждении государственными наградами Украины.
Среди отмеченных работников образования - пятеро жителей Житомирской области. Перечень награжденных опубликован на сайте ОГА
.