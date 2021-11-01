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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 1 » 09:36:36

Смерть ветерана АТО от последствий COVID-19 и открытие выставки: дайджест новостей за 30 и 31 октября

Сегодня, 09:36:36 1068 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смерть ветерана АТО от последствий COVID-19 и открытие выставки: дайджест новостей за 30 и 31 октября

 Матч "Полесья", смерть ветерана АТО и задержание чиновника на взятке - подборка событий, которые на выходных не попали в основную новостную ленту.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Тяжелый матч с "Нивой".


На центральном стадионе Житомира прошел матч 16-го тура Первой лиги. Житомирское "Полесье" принимало "Ниву" из Тернополя.

Игра закончилась со счётом 1:1. В составе "Полесья" отличился Денис Янаков.

ФК "Полесье" находится на 12 строчке таблицы. Также у житомирян еще есть дополнительные четыре матча, которые были перенесены из-за вспышки COVID-19.


 

От последствий COVID-19 скончался ветеран АТО


В Житомире 30 октября из-за осложнений из-за COVID-19 скончался ветеран АТО, стрелок батальона специального назначения "Донбасс" Национальной Гвардии Сергей Недашковский (позывной Тараскин). Мужчина был 1968 года рождения.

Недашковский участвовал в АТО в 2014-15 годах. В сентябре 2014 года он добровольно вступил в ряды батальона "Донбасс". 16 февраля 2015 года в поселке Широкино Донецкой области он получил тяжелые ранения и контузии, потерял зрение на один глаз и получил инвалидность.

Последним постом в Facebook стала публикация о COVID-19, мужчина призвал вакцинироваться. У него остались мать, жена, сын и внучка.


​​Выставка в Доме художника


В галерее Дома художника житомирский художник Сергей Носок представил полсотни работ.

Они выполнены в авторской технике под названием "клинкопись".

Экспозиция состоит из пейзажей, абстракций, ассоциативных, декоративных и монументальных работ. Выставка продлится до 17 ноября.



 

Погорел на взятке


В Коростене задержан чиновник горсовета на взятке.

За 1000 долларов США руководитель одного из подразделений городского совета пообещал местному жителю содействие в быстром и беспрепятственном получении в пределах города более 10 соток земли под строительство.

Тэги: дайджест, Житомир
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