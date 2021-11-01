Смерть ветерана АТО от последствий COVID-19 и открытие выставки: дайджест новостей за 30 и 31 октября

Матч "Полесья", смерть ветерана АТО и задержание чиновника на взятке - подборка событий, которые на выходных не попали в основную новостную ленту.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
Тяжелый матч с "Нивой".
На центральном стадионе Житомира прошел матч 16-го тура Первой лиги. Житомирское "Полесье" принимало "Ниву" из Тернополя.
Игра закончилась со счётом 1:1
. В составе "Полесья" отличился Денис Янаков.
ФК "Полесье" находится на 12 строчке таблицы. Также у житомирян еще есть дополнительные четыре матча, которые были перенесены из-за вспышки COVID-19.
От последствий COVID-19 скончался ветеран АТО
В Житомире 30 октября из-за осложнений из-за COVID-19 скончался ветеран АТО
, стрелок батальона специального назначения "Донбасс" Национальной Гвардии Сергей Недашковский (позывной Тараскин). Мужчина был 1968 года рождения.
Недашковский участвовал в АТО в 2014-15 годах. В сентябре 2014 года он добровольно вступил в ряды батальона "Донбасс". 16 февраля 2015 года в поселке Широкино Донецкой области он получил тяжелые ранения и контузии, потерял зрение на один глаз и получил инвалидность.
Последним постом в Facebook стала публикация о COVID-19
, мужчина призвал вакцинироваться. У него остались мать, жена, сын и внучка.
Выставка в Доме художника
В галерее Дома художника житомирский художник Сергей Носок представил
полсотни работ.
Они выполнены в авторской технике под названием "клинкопись".
Экспозиция состоит из пейзажей, абстракций, ассоциативных, декоративных и монументальных работ. Выставка продлится до 17 ноября.
Погорел на взятке
В Коростене задержан
чиновник горсовета на взятке.
За 1000 долларов США руководитель одного из подразделений городского совета пообещал местному жителю содействие в быстром и беспрепятственном получении в пределах города более 10 соток земли под строительство.