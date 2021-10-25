Матч ФК «Полесье» и пожар в многоэтажке: дайджест новостей за 23 и 24 октября

Матч ФК "Полесье", пожар, награды с чемпионата мира по кикбоксингу - подборка событий с вечера субботы до понедельника, которые не попали в основную ленту новостей.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
Футбол вернулся в Житомир
23 октября на центральном стадионе Житомира состоялся матч 15-го тура Первой лиги. Житомирское "Полесье" принимало одного из лидеров чемпионата - криворожский "Кривбасс".
Игра закончилась со счетом 1:2
. В составе "Полесья" отличился Артем Козак.
ФК "Полесье" находится на 11 строчке таблицы. Также житомиряне имеют еще дополнительные четыре матча, которые были перенесены из-за вспышки COVID-19.
Пожар в многоэтажке
Вечером 23 октября в Житомире произошел пожар на балконе квартиры в десятиэтажном жилом доме.
Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар
. 62-летний хозяин квартиры надышался дыма и нуждался в медицинской помощи. Мужчину с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в местную больницу.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.
Чемпионат мира по кикбоксингу
Представитель житомирской школы кикбоксинга 21-летний Артем Мельник завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу WAKO
. Чемпионат проходит в итальянском городе Лидо-ди-Езоло.
Еще один житомирский кикбоксер Владимир Демчук стал серебряным призером чемпионата.
Наказание полицейского
В Житомирской области судили бывшего начальника уголовного розыска одного из райотделов полиции.
Следствием установлено, что он за ежемесячную плату "крышевал" предпринимателя
.
Приговором суда бывшему правоохранителю назначено наказание - два года лишения свободы.