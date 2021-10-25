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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 25 » 08:38:43

Матч ФК «Полесье» и пожар в многоэтажке: дайджест новостей за 23 и 24 октября

Вчера, 08:38:43 2482 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матч ФК «Полесье» и пожар в многоэтажке: дайджест новостей за 23 и 24 октября

 Матч ФК "Полесье", пожар, награды с чемпионата мира по кикбоксингу - подборка событий с вечера субботы до понедельника, которые не попали в основную ленту новостей.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Футбол вернулся в Житомир


23 октября на центральном стадионе Житомира состоялся матч 15-го тура Первой лиги. Житомирское "Полесье" принимало одного из лидеров чемпионата - криворожский "Кривбасс".

Игра закончилась со счетом 1:2. В составе "Полесья" отличился Артем Козак.

ФК "Полесье" находится на 11 строчке таблицы. Также житомиряне имеют еще дополнительные четыре матча, которые были перенесены из-за вспышки COVID-19.



 

Пожар в многоэтажке


Вечером 23 октября в Житомире произошел пожар на балконе квартиры в десятиэтажном жилом доме.

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар. 62-летний хозяин квартиры надышался дыма и нуждался в медицинской помощи. Мужчину с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в местную больницу.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.


 

Чемпионат мира по кикбоксингу


Представитель житомирской школы кикбоксинга 21-летний Артем Мельник завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу WAKO. Чемпионат проходит в итальянском городе Лидо-ди-Езоло.

Еще один житомирский кикбоксер Владимир Демчук стал серебряным призером чемпионата.




 

Наказание полицейского


В Житомирской области судили бывшего начальника уголовного розыска одного из райотделов полиции.

Следствием установлено, что он за ежемесячную плату "крышевал" предпринимателя.

Приговором суда бывшему правоохранителю назначено наказание - два года лишения свободы.
Тэги: Житомир, дайджест
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