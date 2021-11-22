Годовщина двух революций и ДТП: новостной дайджест за 20-21 ноября

ДТП, День Достоинства и Свободы и непогода в районах - подборка событий, которые произошли на выходных в Житомирской области.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
Столкновение двух автомобилей
Утром 20 ноября на трассе Бердичев – Хмельник произошло столкновение автомобилей Chrysler и ВАЗ.
Предварительно известно, что водитель Chrysler на скругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП в реанимационное отделение с травмами разной степени тяжести было госпитализировано 5 человек
.
Фото: полиция
Двойное ДТП на Старовильской
Вечером 20 ноября в Житомире на улице Старовильской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda, Nissan и ГАЗель.
"Водитель автомобиля Honda совершил столкновение с транспортным средством ГАЗель, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan"
, - сообщили в патрульной полиции
.
Водитель транспортного средства Honda был госпитализирован.
Фото: патрульная полиция
Ветер натворил бед на Житомирщине
В ночь с 20 на 21 ноября из-за порывов ветра автоматически выключалось электроснабжение в 142 населенных пунктах Житомирщины. На утро 21 ноября от электроснабжения оставались отключенными 15 населенных пунктов области.
Также в течение суток спасатели Житомирщины 7 раз выезжали
для уборки поваленных ветром деревьев.
Фото: ГСЧС
День Достоинства и Свободы
Украинцы в воскресенье, 21 ноября, отмечали День Достоинства и Свободы. Дата 21 ноября выбрана не случайно – день напоминает о двух важнейших событиях в новейшей истории Украины – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства конца 2013 и начала 2014 года.
В Житомире в День Свободы и Достоинства утром на площади Королёва прошел митинг-реквием. Житомиряне зажгли лампадки и возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни, почтив память погибших минутой молчания.
Также на площади работал "свободный микрофон". Горожане могли поделиться своими мыслями и воспоминаниями о революционных событиях 2004 и 2013-2014 годов.
Фото: ЖГС