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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 22 » 08:54:34

Годовщина двух революций и ДТП: новостной дайджест за 20-21 ноября

Сегодня, 08:54:34 399 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Годовщина двух революций и ДТП: новостной дайджест за 20-21 ноября

 ДТП, День Достоинства и Свободы и непогода в районах  - подборка событий, которые произошли на выходных в Житомирской области.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Столкновение двух автомобилей


Утром 20 ноября на трассе Бердичев – Хмельник произошло столкновение автомобилей Chrysler и ВАЗ.

Предварительно известно, что водитель Chrysler на скругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП в реанимационное отделение с травмами разной степени тяжести было госпитализировано 5 человек.

Фото: полиция
 

Двойное ДТП на Старовильской


Вечером 20 ноября в Житомире на улице Старовильской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda, Nissan и ГАЗель.

"Водитель автомобиля Honda совершил столкновение с транспортным средством ГАЗель, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan", - сообщили в патрульной полиции.

Водитель транспортного средства Honda был госпитализирован.

Фото: патрульная полиция
 

Ветер натворил бед на Житомирщине


В ночь с 20 на 21 ноября из-за порывов ветра автоматически выключалось электроснабжение в 142 населенных пунктах Житомирщины. На утро 21 ноября от электроснабжения оставались отключенными 15 населенных пунктов области.

Также в течение суток спасатели Житомирщины 7 раз выезжали для уборки поваленных ветром деревьев.
 

Фото: ГСЧС
 

День Достоинства и Свободы


Украинцы в воскресенье, 21 ноября, отмечали День Достоинства и Свободы. Дата 21 ноября выбрана не случайно – день напоминает о двух важнейших событиях в новейшей истории Украины – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства конца 2013 и начала 2014 года.

В Житомире в День Свободы и Достоинства утром на площади Королёва прошел митинг-реквием. Житомиряне зажгли лампадки и возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни, почтив память погибших минутой молчания.

Также на площади работал "свободный микрофон". Горожане могли поделиться своими мыслями и воспоминаниями о революционных событиях 2004 и 2013-2014 годов.







Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, дайджест
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Комментариев: 1
makenych
1 makenych (makenych)   • 09:31:43, Сегодня [Материал]

а чего так памятник поржавел?
Ответ: кортенова сталь
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