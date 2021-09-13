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Чемпионат по кроссфиту, выставка собак и смертельная авария со скорой: дайджест новостей за 11 и 12 сентября

Сегодня, 08:39:10 936 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чемпионат по кроссфиту, выставка собак и смертельная авария со скорой: дайджест новостей за 11 и 12 сентября

 Очередная победа ФК "Полесье", Всеукраинская выставка собак, чемпионат по кроссфиту на Михайловской - главные новости 11 и 12 сентября, не вошедшие в основную ленту.

Дайджест на "Журнале Житомира" будет публиковаться каждый понедельник.
 

Победа "Полесья"


11 сентября в Житомире состоялся поединок 8-го тура Первой лиги Украины, в котором "Полесье" принимало "Прикарпатье". Команда Юрия Калитвинцева победила со счетом 2:0 благодаря дублю Дмитрия Шастала. Экс-форвард "Александрии" забил два мяча за две минуты.

Для "Полесья" это пятая победа в сезоне. С 15 очками в активе житомиряне занимают третье место в турнирной таблице.

Фото: ФК "Полесье"
 

Фотовыставка о житомирянах


11 сентября в Gnatyuk Art Center открыли фотовыставку "Житомиряни в світлописах ХІХ ст.".

На выставке представлены фотографии, созданные из оригиналов частных коллекций житомирян. На выставке экспонируются около 30 фото. На них жители Житомира, которые жили здесь в XIX в. Фотографии сделаны разными фотографами, которые работали в городе.



Фото: ЖГС
 

Кроссфит на Михайловской


11 сентября на улице Михайловской проходил чемпионат по кроссфиту. В соревнованиях принимали участие сборные команды десантно-штурмовых войск из Николаева, Житомира, Днепра, Львова и Краматорска, а также житомирские спортивные клубы.

Впервые свои силы в чемпионате испытывали и женские команды. Результаты чемпионата размещены на сайте горсовета.



Фото: ЖГС
 

Умер по дороге в больницу


11 сентября в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП: столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.

В момент аварии в карете скорой находился пациент, которого везли в больницу. К сожалению, он погиб. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
 

Фото: Житомир инфо
 

Выставка собак


12 сентября в Житомире провели Всеукраинскую выставку собак всех пород "Полесье-2021".

Выставка проходила на Малёванском стадионе. Участие в мероприятии приняли 500 участников из Украины и зарубежья.






Фото: Суспільне
Тэги: дайджест, Житомир
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Комментариев: 1
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1 Гугиль (google)   • 13:43:46, Сегодня [Материал]

Чемпионат по кроссфиту с рекламой пивнушки на футболке )
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