Чемпионат по кроссфиту, выставка собак и смертельная авария со скорой: дайджест новостей за 11 и 12 сентября

Очередная победа ФК "Полесье", Всеукраинская выставка собак, чемпионат по кроссфиту на Михайловской - главные новости 11 и 12 сентября, не вошедшие в основную ленту.
Дайджест на "Журнале Житомира
" будет публиковаться каждый понедельник.
Победа "Полесья"
11 сентября в Житомире состоялся поединок 8-го тура Первой лиги Украины, в котором "Полесье" принимало "Прикарпатье". Команда Юрия Калитвинцева победила со счетом 2:0 благодаря дублю Дмитрия Шастала. Экс-форвард "Александрии" забил два мяча
за две минуты.
Для "Полесья" это пятая победа в сезоне. С 15 очками в активе житомиряне занимают третье место в турнирной таблице.
Фото: ФК "Полесье"
Фотовыставка о житомирянах
11 сентября в Gnatyuk Art Center открыли фотовыставку "Житомиряни в світлописах ХІХ ст.".
На выставке представлены фотографии, созданные из оригиналов частных коллекций житомирян. На выставке экспонируются около 30 фото. На них жители Житомира, которые жили здесь в XIX в. Фотографии сделаны разными фотографами, которые работали в городе.
Фото: ЖГС
Кроссфит на Михайловской
11 сентября на улице Михайловской проходил чемпионат по кроссфиту. В соревнованиях принимали участие сборные команды десантно-штурмовых войск из Николаева, Житомира, Днепра, Львова и Краматорска, а также житомирские спортивные клубы.
Впервые свои силы в чемпионате испытывали и женские команды. Результаты чемпионата размещены на сайте
горсовета.
Фото: ЖГС
Умер по дороге в больницу
11 сентября в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП: столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.
В момент аварии в карете скорой находился пациент, которого везли в больницу. К сожалению, он погиб. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Фото: Житомир инфо
Выставка собак
12 сентября в Житомире провели Всеукраинскую выставку собак всех пород "Полесье-2021".
Выставка проходила на Малёванском стадионе. Участие в мероприятии приняли 500 участников из Украины и зарубежья.
Фото: Суспільне