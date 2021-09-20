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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 20 » 15:19:45

Центральный стадион Житомира впервые примет командный чемпионат Украины по легкой атлетике

Вчера, 15:19:45 666 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Центральный стадион Житомира впервые примет командный чемпионат Украины по легкой атлетике

 Житомир впервые за годы независимости Украины будет принимать командный чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮСШОР по четырехборью.

Как сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА, чемпионат будет проходить на центральном стадионе "Полесье".

Открытие соревнований состоится 21 сентября в 9:30 на базе Житомирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2008-2009 годов рождения.

Соревноваться участники будут в следующих дисциплинах:
 
  • юноши: бег 60 м; прыжки в длину; метание мяча (150 г), бег 600 м;
  • девушки: бег 60 м; прыжки в длину; метание мяча (150 г), бег 500 м.

В чемпионате примут участие 22 области Украины.
Тэги: чемпионат Украины, легкая атлетика, Житомир
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