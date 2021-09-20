Центральный стадион Житомира впервые примет командный чемпионат Украины по легкой атлетике

Житомир впервые за годы независимости Украины будет принимать командный чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮСШОР по четырехборью.
Как сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА
, чемпионат будет проходить на центральном стадионе "Полесье".
Открытие соревнований состоится 21 сентября в 9:30 на базе Житомирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2008-2009 годов рождения.
Соревноваться участники будут в следующих дисциплинах:
- юноши: бег 60 м; прыжки в длину; метание мяча (150 г), бег 600 м;
- девушки: бег 60 м; прыжки в длину; метание мяча (150 г), бег 500 м.
В чемпионате примут участие 22 области Украины.